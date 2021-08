Melendi sorprende con un anticipo de 'Likes y Cicatrices'

Melendi tiene ganas de hacer nueva música y se nota. Después de que el coronavirus truncase sus planes el año pasado, al igual que ocurrió con otros tantos artistas, el asturiano ha dado el pistoletazo de salida a una época marcada por la bienvenida de su nuevo álbum: Likes y Cicatrices.

Un nuevo trabajo discográfico que llega como el sucesor de 10:20:40, su último trabajo hasta la fecha, con el que llegó a coronar el número 1 en listas de ventas. Y aunque de momento no se conoce mucho sobre este próximo álbum, Melendi ya ha dado algunos anticipos sobre esta nueva aventura musical a lo largo de las últimas semanas, la más reseñable hasta el momento La Boca Junta, su colaboración con Mau y Ricky.

Melendi da nuevas pistas sobre 'Likes y Cicatrices '

Bajo un discreto “Muy pronto” acompañando un vídeo en el que el cantante aparece tocando la guitarra tranquilamente sentado en el patio de su casa, Melendi ha hecho el mayor avance hasta la fecha de los que nos espera dentro de Likes y Cicatrices y lo que se presupone como la canción que, probablemente dé nombre al disco.

Ya el título dejaba entrever que las redes sociales, el mundo moderno y toda la velocidad que entraña el mundo digital iba a entremezclarse con las “cicatrices”, es decir, con heridas o asuntos del pasado. Pero ahora, en este pequeño avance que el intérprete ha regalado a todos sus fans y con el que les ha dejado las expectativas por las nubes, parece que el tema sobre el que tratará esta canción tendrá que ver con el cuidado de nuestro planeta, el cambio climático o el medio ambiente, en general. Una cuestión con la que cada vez más artistas están comprometidos.

Todo conclusiones extraídas de los apenas dos versos que Melendi canta en su última publicación de Instagram y que dicen: "La tierra enfermó / Le han hecho un escáner y sin más / Le han dado un par de siglos de vida / Le han diagnosticado una herida", canta el asturiano justo antes de dedicar un guiño de ojo a todos sus seguidores y con el que ha conseguido reacciones como la de Guaynaa, que llenaba su comentario de emojis de llamas.

Por supuesto aún quedan muchas más sorpresas por desvelar del que será el próximo álbum de estudio de Melendi, que se espera para finales de este mismo año, y este pequeño fragmento aparece como tan solo un aperitivo de lo que está por llegar. Un disco en el que no sabemos si también se encontrará No llores por mí, la colaboración que compartió con una de nuestras artistas nacionales más reseñables como India Martínez y que todavía no hemos tenido ocasión de escuchar.

Sea como sea, todo apunta a que Likes y Cicatrices vendrá repleto de sorpresas y, a juzgar por este avance, de temas muy comprometidos con la actualidad de nuestros días.