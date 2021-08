Rauw Alejandro nos sube a las ‘Nubes’ en su nuevo videoclip

Lo de lanzar los videoclips de todas y cada una de las canciones de un disco está de moda, y Rauw Alejandro está dispuesta a seguirla. El puertorriqueño sorprende a sus fans con el estreno del clip de Nubes, uno de los temas incluidos en su álbum Vice Versa.

Este proyecto audiovisual llega después del de Desenfocao', canción que también escuchamos en su nuevo disco. Esta vez, Rauw se traslada a un paisaje de lo más tropical para darlo todo al ritmo de la canción mientras se la dedica a una joven.

El clip representa a la perfección lo que nuestro protagonista quiere expresar a través de sus versos. En ellos, le declara amor eterno a la chica que tiene su corazón conquistado. "Tú me subes a las nubes. No me dejes caer de este cielo; me gustas tanto que tengo miedo enamorarme de nuevo", dice una de sus estrofas.

El lanzamiento del videoclip de Nubes ha sido todo un éxito. En tan solo unas horas, ya ha superado el medio millón de reproducciones, y estamos seguros que no tardará en alcanzar la cifra redonda. Para Rauw Alejandro no hay retos imposibles.

Eso lo ha demostrado en numerosas ocasiones. De hecho, el videoclip de Desenfocao' está a punto de alcanzar los nueve millones de visualizaciones. El de Todo de Ti ya supera los 326 millones. ¡Una auténtica locura!

Vice Versa es el segundo álbum de estudio del puertorriqueño. El sucesor de Afrodisíaco vio la luz el 25 de junio de este mismo año y ha ocupado posiciones importantes en las listas de éxitos. Sin ir más lejos, en España se ha hecho con el número 1, como también lo hizo en la lista de LOS40 en tres ocasiones.

Y a ti, ¿qué te ha parecido el videoclip de Nubes?