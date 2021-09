Paula Hawkins lanza ‘A fuego lento’, el thriller con mujeres tan potentes como Rachel de ‘La chica del tren’

“Vivo cerca de Regent’s Canal, un lugar muy típicamente londinense, poco frecuentado por los turistas y de arquitectura muy tradicional. Me encanta salir a pasear cerca del canal y fijarme en la gente. No sé si solo me pasa a mí, igual sí, pero cuando paseo, suelo buscar sitios que podrían ser buenas opciones si uno quiera deshacerse de un cadáver, y entonces, un día reparé en que, si bien la mayoría de las barcazas reconvertidas en viviendas que hay en el canal están maravillosamente mantenidas y está claro que reciben muchos cuidados, otras parecen haber sido abandonadas e incluso hay algunas parcialmente sumergidas; y caí asimismo en la cuenta de que, si a alguien se le ocurriera esconder un cadáver en una de estas, podrían pasar días, incluso semanas, sin que nadie lo descubriera… Aquí comenzó todo”. Así explica Paula Hawkins cuál fue la chispa que encendió su nueva novela.

Una historia que escribió durante el confinamiento. Parte del descubrimiento del cadáver de Daniel en una casa flotante en Londres. Hay tres sospechosas: Laura, la chica conflictiva que quedó con la víctima la noche en que murió; Carla, su tía que sigue de luto por la muerte de un familiar; y Miriam, la indiscreta vecina que oculta información del caso a la policía.

Este 1 de septiembre llega esta esperadísima novela que ha logrado superar los intentos de hackeo que ha sufrido antes de este día. Se han mantenido medidas de seguridad extremas para lograr mantener la obra a salvo. Ahora queda comprobar si se convierte en el fenómeno de esta temporada.

La autora de La chica del tren

La vida de esta escritora inglesa cambió cuando decidió escribir La chica del tren. Envió la mitad de novela a una editorial que cuando la leyó supo que iba a ser un fenómeno. “Fue una contratación particular porque imagínate en una novela negra, el desenlace final puede ser crucial para determinar si es un buen libro”, comentaba Elena Ramírez, directora de Ficción Internacional de Planeta.

Tuvieron buen ojo porque nada más publicarse La chica del tren, la primera semana se colocó en las listas de los más vendidos de Inglaterra, de Estados Unidos y de muchos otros países que la convirtieron en la gran sorpresa del año. Estuvo 100 semanas en el top de la lista de los más vendidos del New York Times.

Ahora regresa con nueva novela. “Lo ha vuelto a hacer”, asegura Ramírez. “En cuanto empecéis el libro vais a ver que solo lo podría haber escrito Paula Hawkins, tiene algo que identificas inmediatamente en su manera de contar, pero, sobre todo, estos tres personajes extraordinariamente bien perfilados, que no son capaces de gestionar sus emociones apropiadamente y las acciones y los hechos y la manera que tienen de reaccionar ante determinadas cosas las puede, o no, meter en líos”, añadía.

Temas para reflexionar

La muerte de Daniel, en realidad, es una excusa para tratar otros temas. “Creo que siempre escribo sobre las mujeres y la manera en la que son tratadas en la sociedad, en particular, son mujeres que no encajan en el patrón que se espera de ellas. Aunque la sociedad ha cambiado, aún se da por supuesto que las mujeres tienen que ser en cierto modo guapas, simpáticas, agradables y todas esas cosas. Me gusta escribir sobre mujeres que o bien no quieren ser así, o no pueden serlo. Que tal vez han intentado cumplir con esos roles, pero han fracasado. Quiero preguntar qué efecto tiene esto sobre esas personas, ¿cómo puedes moverte por el mundo cuando no encajas? Así que escribo sobre los marginados”, cuenta la autora.

“Otro de los temas sobre los que hablo en este libro es sobre la superación de heridas vividas en el pasado, de los traumas del pasado. Es un tema sobre el que vuelvo una y otra vez en mis novelas. Lo que me interesan son los diferentes enfoques que adoptamos para afrontar los traumas, así que, en este libro veis a Laura que es abierta, y resiliente y persistente. O a Miriam, que se está volviendo más amargada y vengativa. Y Carla que quiere realmente perdonar a las personas que le han hecho daño. Todas ellas tienen diferentes enfoques del trauma que sufrieron en el pasado, pero creo que en eso está la clave y se refleja en el título del libro, A fuego lento. Se refiere al proceso por el cual el papel se degrada. Hay un ácido en el propio papel que lo destruye todo desde dentro. Las semillas de nuestra destrucción están en nosotros mismos. Es una metáfora de cómo somos como personas. Podemos tener algo dentro de nosotros, culpa o venganza, estos sentimientos que cargamos y que pueden ser peligrosos y dolorosos para nosotros”, explica sobre estas tres mujeres de potente carácter.

“Quizás el último tema en el que me centro es la justicia, ¿quién recibe lo que se merece?, ¿qué nos merecemos?, si haces algo malo, ¿cómo de malo habría de ser tu castigo? Los lectores verán al empezar el libro, que este es un tema al que le doy mucha importancia, ¿quién hace qué? ¿quién hace las cosas bien y quién las hace mal?, ¿y quién recibe lo que se merece?”, reflexiona sobre otras de las cuestiones que le preocupan.

Admirada por sus colegas

Paula Hawkins se ha convertido en una de las autoras más vendedoras y sus compañeros reconocen su talento para escribir thrillers. Con la novela romántica no le fueron tan bien las cosas, tal vez no había encontrado su género y, ahora, se ha ganado el respeto de otros escritores que ya han dado su opinión sobre este nuevo trabajo.