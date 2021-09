Alice Campello, la mujer de Álvaro Morata, confiesa por qué se ha desmayado por primera vez

Alice Campello es la estampa de la perfección. Una mujer guapa, joven y con dinero que puede presumir de éxito profesional y personal. Es una modelo reconocida que se ha convertido en influencer reconocida y que está felizmente casada con el futbolista Álvaro Morata con el que tiene tres hijos. ¿Se puede pedir más?

Pues sí. Muchos dicen que todo eso no vale de nada si falta salud y parece que de eso no va tan bien servida. La modelo ha desvelado algunos detalles de la enfermedad que padece y lo ha hecho en redes sociales.

"Pongo un filtro que no pongo nunca porque verdaderamente lo necesito. Estoy destruida, muy débil, porque estoy muy, muy anémica. Quería daros las gracias porque desde que dije lo que pasaba cuando me paráis por la calle siempre me preguntáis si me encuentro mejor y me encanta", compartía en sus stories.

Está cuidándose y sometiéndose a distintas pruebas para intentar descubrir por qué se encuentra en ese estado. "La verdad es que la anemia que tengo es muy fuerte. Me desmayé por primera vez el otro día. Ahora estoy haciendo muchas analíticas y exámenes para ver qué pasa y cómo estoy en general", confesaba.

Sin abandonar sus proyectos

Pero la enfermedad no está frenando sus planes y proyectos. Pese a que no se encuentra en su mejor momento y le faltan las fuerzas, ha aprovechado para presentar nueva firma de ropa. Lleva el nombre de Akala Studio que lanzará en poco más de un mes.

Ha asegurado que le hace mucha ilusión esta nueva aventura y que ya ha recibido los prototipos finales. Buenas noticias que seguro que le ayudan en su recuperación. Eso y tener cerca a los suyos que le dan la mayor de la felicidad. No hay más que verla junto a sus hijos para darse cuenta de que son el pilar y el apoyo que necesita en estos momentos duros.

Ahora solo le queda recuperarse y recuperar esas fuerzas que le hacen falta para poder con todo.