María Pombo aclara cómo es su relación con la mujer de su ex, Álvaro Morata

Hubo un tiempo en el que María Pombo y Álvaro Morata eran pareja. Han pasado seis años de eso y cada uno ha rehecho su vida y formado bonitas familias, pero todavía hay curiosidad sobre esa pareja.

La influencer está casada con Pablo Castellano y dio a luz al pequeño Martín el pasado 27 de diciembre. El futbolista, por su parte, acabó casado con la italiana Alice Campello con la que tiene tres hijos: Alessandro, Leonardo y Edoardo.

Muchos dan por sentado que María tiene que llevarse mal con la actual mujer de su ex. De hecho, en una ronda de verdadero o falso en la que ha dado opción a sus seguidores de redes para que compartieran sus inquietudes, alguien ha escrito: 'Odio a Alice Campello'.

Desmintiendo leyendas

Lejos de eludir la insinuación ha querido aclarar cuál es la relación real entre ambas, esa que muchos dan por sentado que es mala. "Completamente falso, escribía en sus stories, “las pocas veces que he coincidido con ella me ha caído muy bien".

Una vez aclarado que en absoluto existe una mala relación entre ellas, ha explicado que “lo de odiar a las novias de tu ex o las ex novias de tu novio simplemente por ‘ser’ me parece algo de otra época y nunca lo entenderé". Aunque, por si las dudas, ha querido hacer una pequeña matización: “Otra cosa muy diferente es que se metan en tu relación o te hagan algo personalmente, entonces ahí estaría justificado".

María Pombo y Álvaro Morata acudieron como pareja a la boda de Nacho Fernández y María Cortés. / Europa Press/Europa Press via Getty Images

Revelaciones

No ha sido la única revelación que ha hecho durante la interacción con sus seguidores.