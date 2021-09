Green Day: Hace 10 años, Billie Joe Armstrong fue injustamente expulsado de un avión por sus pantalones caídos

Se cumple una década de un incidente que podría parecer intrascendente, pero que en su día no hubo medio internacional que no lo recogiera en sus páginas. El cantante de Green Day fue expulsado de un avión por llevar los pantalones caídos. No es una broma. Fue una decisión injusta por la que la compañía Southwest Airlines se vio obligada a pedir disculpas. Sin embargo, no es el único percance que el carismático Billie Joe Armstrong ha tenido a costa de sus pantalones. En otras ocasiones se ha hecho un Jim Morrison: se los ha bajado de verdad y ha mostrado su trasero al público. Y por ello se ha ganado una reprimenda de su madre o un arresto.

"Súbase los pantalones"

El 1 de Septiembre de 2011, Billie se hallaba a bordo de un avión de la compañía Southwest Airlines, a punto ya de emprender su vuelo desde Oakland a Burkank, en California. "Todos los pasajeros estábamos sentados, listos para salir, ya nos habían avisado para que apagáramos nuestros teléfonos móviles" recordaba la productora de televisión Cindy Qiu, que se encontraba allí en ese momento. "Una azafata se aproximó a él - que estaba colocando su bolsa en el compartimento superior - y le dijo 'súbase los pantalones'. Él contestó "¿No tienes mejores cosas que hacer que preocuparte por eso?".

La auxiliar de vuelo no cejó en su empeño y repitió su requerimiento además de amenazar a Armstrong con echarle del avión si no obedecía. El cantante replicó "Solo intento llegar a mi jodido asiento'". Por supuesto, no accedió a subirse los pantalones. A continuación, Billie Joe y la persona que le acompañaba, fueron expulsados del avión.

"¡Me acaban de expulsar de un vuelo!... ¿Pero qué cojones?"

Armstrong no perdió un minuto en escribir 140 caracteres de furia vía Twitter: "¡Me acaban de expulsar de un vuelo de Southwest porque mis pantalones caídos estaban demasiado bajos!. ¿Pero qué cojones?. ¡No bromeo!". El tweet fue rápidamente retwitteado por sus seguidores:

Just got kicked off a southwest flight because my pants sagged too low! What the fuck? No joke! — Billie Joe Armstrong (@billiejoe) September 2, 2011

Cuando la compañía se dio cuenta de lo que se le venía encima, envió de inmediato su propio tweet asegurando que su relación con el cliente había sido de "acercamiento". Un portavoz anunció que Southwest se había disculpado con el cantante, quien había decidido embarcar en el siguiente vuelo disponible a Los Ángeles: "Por nuestra última conversación, entendemos que la situación del cliente se ha resuelto de forma satisfactoria".

La reprimenda de Mrs. Jackson

Si bien este agravio inmerecido hacia Billie Joe Armstrong se resolvió satisfactoriamente, no ocurrió así en otras ocasiones. Y es que al líder de Green Day le gusta 'jugar' con sus jeans, provocar... hacerse algún que otro 'Jim Morrison' bajándose los pantalones frente al público.

La actuación de Green Day en Woodstock 1994 ha pasado a la historia. Es una de las más icónicas de la banda de punk rock. En aquel concierto, que terminó con una gigantesca batalla de barro entre la multitud y la banda, Billie Joe se bajó los pantalones frente a las decenas de miles de personas que abarrotaban Winston Farm.

Poco después, Billie recibió una carta de su madre, Ollie Jackson: "Era una carta de odio", dijo Armstrong en la revista Rolling Stone. "Me dijo que era irrespetuoso e indecente y que si mi padre viviera, se hubiera avergonzado de mí. No podía creer que me hubiera bajado los pantalones y hubiera participado en esa batalla sobre el escenario".

Arrestado porque "mostró sus nalgas al público"

Un año después, Billie repitió su bajada de pantalones durante una actuación en Milwaukee. La única diferencia es que fue arrestado.

Ocurrió el 21 de Noviembre de 1995 en el Mecca Arena de Milwaukee, en Wisconsin. En pleno concierto, Billie Joe mostró su trasero ante los 6.000 fans que llenaban el recinto. Cuando el show terminó, los oficiales de policía le estaban esperando y le llevaron a comisaría. "Mr. Armstrong se bajó los pantalones hasta las rodillas y mostró sus nalgas al público", dijo un portavoz de la policía. "Después del concierto fue detenido y multado por exposición indecente. Pagó una fianza (de 141 dólares) y salió".

Los tres componentes de Green Day / Rich Fury/Getty Images for SiriusXM

Billie y sus pantalones

Pero hay más anécdotas de Billie y sus pantalones. En una entrevista publicada por Ultimate Guitar, el guitarrista Greg Howard recuerda que estando de gira con Green Day, Billie Joe Armstrong "se quitó sus jeans en un show".

"Participábamos en un gran festival al aire libre y no había ninguna cabina para cambiarse, así que mientras un par de nosotros sosteníamos las toallas en alto, la chica del ropero le ayudó a quitarse sus pantalones sudados en un minuto, como si fuera una parada de un piloto de Fórmula 1!"

En los listados de citas y frases destacadas de Billie Joe Armstrong (ya sean estas ridículas, divertidas, profundas o extrañas) hay una que se repite: "Sigo poniéndome los pantalones que llevaba en el Bachillerato".