Billie Joe Armstrong, el cantante de Green Day, desvela el significado de 'Wake me up when September ends'

Septiembre ha terminado hace ya algunos días, y con él una tendencia bastante extendida, la de utilizar la canción Wake Me Up When September Ends de Green Day para ilustrar actualizaciones en redes sociales.

Precisamente ahora hemos podido saber más acerca de este tema gracias a unas declaraciones de Billie Joe Armstrong, el excéntrico cantante de la banda, que ha hablado sobre él en una emisora de radio.

El título de la canción proviene de las palabras que Armstrong le dijo a su madre poco después de la muerte de su padre, cuando el líder de Green Day tenía tan solo 10 años. “Creo que es algo que simplemente se quedó ahí; el mes de septiembre es ese aniversario que siempre es, no sé, una mal trago", ha asegurado el cantante.

“Pero es raro. Cuando las cosas pasan así cuando eres tan joven, es casi como si la vida comenzara en el año cero, o algo así”. Armstrong continuó revelando que todavía piensa en su difunto padre cuando interpreta la canción. “Pienso en él todos los días, de verdad. De alguna manera evité escribir sobre él durante muchos años, y finalmente, esto me sirvió para avanzar. No fue una emoción negativa, pero más como una forma de honrarlo".

Green Day - 'Wake Me Up When September Ends'

Un tema que crece en septiembre

Wake Me Up When September Ends se ha hecho mundialmente famosa desde que apareció en el álbum American Idiot de Green Day, y, como era de esperar, se ha convertido en tendencia cada año a finales de septiembre, llegando a recibir hasta 395.000 vistas en un solo día en Youtube.

El nivel de popularidad de la canción, publicada en la plataforma en 2009, aumenta hasta un 135% en comparación con las reproducciones que recibe a lo largo del año, y es compartida por los usuarios más de lo habitual.