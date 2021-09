Belén Aguilera: “Mi nuevo disco refleja la diferencia entre lo que sentimos y lo que exteriorizamos”

Hay artistas que se pasan toda su vida buscando su propio sonido. Un proceso largo y complicado que a veces no llega a buen puerto. Este no es, ni mucho menos, el caso de Belén Aguilera. La joven, que debutó hace cuatro años en el mundo de la música con su primer sencillo, Tus monstruos, ha cambiado las preciosas baladas por medios tiempos movidos. Siempre con un piano de fondo. Eso sí, la esencia es la misma. Y es que un tema de Belén Aguilera suena a Belén Aguilera.

Este 1 de septiembre, Belén acaba de lanzar su nuevo single Tirando de carrete. Tras sorprendernos con La tirita, Fuck Off y Cristal, la compositora vuelve a unirse al productor Pablo Rouss para hacer magia. Esta vez tirando de nostalgia.

Para hablar de esta nueva era musical que empezó con La Tirita hace unos meses, su próximo álbum y el proceso de composición de Tirando de carrete, Belén Aguilera se sienta a charlar con LOS40.

Pregunta (P) ¿Qué tal Belén? ¿Has podido irte de vacaciones?

Belén Aguilera (B): Justó llegué el domingo. He estado trabajando todo el verano, pero es verdad que la última semana de agosto me la he cogido. Acabo de volver.

P: Y has vuelto por todo lo alto, con nuevo tema: Tirando de carrete.

B: Tenía muchas ganas, la verdad. Llevo tiempo preparándola.

Belén Aguilera - Tirando de Carrete

P: En Tirando de carrete hablas sobre el paso del tiempo, ¿cómo surge esta canción?

B: Esta canción la empecé a componer hace tiempo, en la cuarentena de 2020, cuando todos estábamos encerrados en casa. Surgió porque yo empecé a vivir la nostalgia, que es un sentimiento que no había sentido. Ya sea por juventud o por lo que sea, pero en ese momento empecé a pensar en toda aquella gente que había pasado por mi vida y en aquella que ya no estaba. Sentí el dolor de la nostalgia y me entró esa rabia de no poder volver.

Sentí el dolor de la nostalgia y me entró esa rabia de no poder volver

P: Fue durante la cuarentena, ¿en esa época fue fácil componer para ti?

B: Yo durante la cuarentena me bloqueé muchísimo componiendo. Sacaba cachillos, pero yo compongo de vivir. En ese momento, como fue un encierro, fue un bloqueo creativo. Compuse más después de la cuarentena. Pero es verdad que el principio de Tirando de carrete sí que fue durante la cuarentena.

P: Haces mención a unas fotos de 2017. ¿Eran unas concretas?

B: El tema fotos es más metáfora. Fue acordarme de la etapa de 2017. De como cambian las relaciones con unas personas. Desde el final de la adolescencia hasta la edad temprana adulta. La gente cambia mucho. Cada uno elige.

P: Habla del paso del tiempo, ¿es algo que te preocupa?

B: Sí, creo que en cierta medida nos preocupa a todos. Yo siempre he sido una niña muy obsesionada con la muerte. Un poco turbio, pero a la vez no. No me gustan que las cosas se acaben. Es un poco ambiguo porque soy una persona muy dada a los cambios. Necesito cambiar para evolucionar, pero a la vez no me gusta. En ese sentido sí que me agobia un poco.

P: La filosofía del Carpe Diem de la que hablas en la canción.

B: Sí, siempre estoy pensando en lo siguiente y en lo que voy a hacer después.

P: ¿Crees que este sentimiento es algo que preocupa más a tu generación?

B: Sí. El nuevo proyecto habla de temas más generacionales. En los earlys 20’s y 30’s y en eso de pensar “¿qué hago ahora con mi vida?”. Seguramente les haya pasado a todas las generaciones, pero yo me siento muy identificada con mi generación y con ese tema. Más sobre todo en un tiempo más incierto como este. Antes estaba todo mucho más marcado: tenías tu trabajo y sabías lo que te tocaba hacer después. Ahora es todo tan efímero y volátil que no sabes por donde te van a caer las ostias.

P: “RIP Agosto. Rip Pasado”, escribiste en Twitter para anunciar la canción. ¿Qué dejas atrás?

B: Una etapa. Empezar septiembre es para mí como iniciar el año nuevo. Yo el año nuevo de enero no me lo creo. En septiembre todo el mundo empieza un ciclo nuevo. Siempre tengo la mente de que empieza algo. Con Tirando de carrete voy a empezar a soltar lo que viene siendo mi nuevo proyecto y la nueva era de Belén Aguilera.

El sonido de Belén Aguilera

P: Pero el sonido de Tirando de carrete sigue el sonido de La Tirita y Fuck Off. ¿Van a estar relacionados, porque al final todo es con el mismo productor, Pablo Rouss?

B: Sí. Trabajamos mano a mano Pablo y yo. Lo guay es que nos complementamos muy bien. Siempre trabajamos juntos y sabe entender lo que yo quiero. Somos muy buen equipo. Más que por el mismo productor es porque hemos empezado el proyecto juntos. Todo el disco es con él. Conoce los inicios y los orígenes. Ha sido posible llevar el significado a una musicalidad.

P: Hemos visto como la producción ha ido cogiendo importancia en tu carrera hasta llegar ahora con Tirando de carrete. ¿Los samples son los tatuajes de los artistas, una vez que empiezas quieres más?

B: Sí, totalmente. Yo buscaba mucho experimentar en esta etapa. Aunque ha sido importante mi etapa baladera en Como ves, no siempre he sido mía, creo que me apetecía. De todos modos, creo que esta etapa es más vocal. Todos estos sonidos signifian las voces de mi cabeza. Las armonías están muy buscadas para llevarte a sentir una emoción concreta. En este nuevo proyecto siento que soy yo cien por cien y es lo que he querido hacer desde que empecé.

Sobre su nuevo disco

P: En este proyecto contarás con nuevas colaboraciones.

B: Hay muchas colaboraciones que me hacen ilusión, pero ahora mismo estoy más cerrada en ese tema. Me gustaría sentirme totalmente identificada con este sonido y que sea totalmente mío. Pero es verdad que compartir es vivir. Si admiro a alguien y creo que puede sumarle, va a estar ahí.

P: ¿Van a estar La Tirita, Fuck Off y Cristal en este nuevo disco?

B: Sí, van a estar. Aunque Cristal es a modo de preludio. Está un poco más fuera de este sonido. Funciona como preludio entre el primer disco y el segundo.

P: ¿Este nuevo disco va a tener un concepto general? ¿Contará una historia?

B: El disco va a ser un disco generacional. El concepto es la generación. Para mí no hay nada que refleje más mi generación que la diferencia y la dualidad de cómo exteriorizamos y cómo nos sentimos realmente. Cada canción precede a la anterior. Hay una pregunta respuesta en el disco. Por una parte la pregunta es cómo banalizamos una vivencia y la respuesta es cómo la vivimos realmente. La Tirita y Fuck Off serían más preguntas. Tienen un lenguaje más de cómo hablarías con un amigo y como externalizarías un problema. Luego hay una respuesta a cada canción que es cómo siento sola el tema que he tratado en la canción anterior. Sería el externalizar y el sentir. Tirando de carrete es la contestación de Fuck Off.