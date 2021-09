Belén Aguilera despide el verano (y rompe con el pasado) con el videoclip de ‘Tirando de Carrete’

Aunque agosto se haya acabado, hay artistas que ayudarán a llevar mejor la vuelta a la rutina con nueva música. Lady Gaga estrenará el esperadísimo disco de remixes de Chromatica, Agoney un single que ya tiene portada… Pero Belén Aguilera ha conseguido adelantarse a todos ellos y empezar septiembre por todo lo alto.

Llevaba dando adelantos y pistas desde hace unos días, con unas fotos promocionales que prometían una estética de lo más original y algún que otro teaser que dejó los dientes largos a muchos. Ahora, con Tirando de carrete ya lanzado, queda claro que la artista ha vuelto pisando fuerte.

Si hace tres meses estrenó la rompedora balada Cristal, ahora ha vuelto a sorprender con otro tema pop cuya letra promete dar mucho de qué hablar. Ojo con ella, y leéla con atención si aún no lo has hecho porque no tiene desperdicio:

letra 'tirando de carrete' - Belén Aguilera Se suele decir que el tiempo, Que cura todos los males y que se los lleva lejos Pero nadie me había hablado Del dolor de echar de menos todo lo que se ha llevado Y no me voy a dormir tranquila El carpe diem a veces se me olvida Y aquí estoy tirando de carrete sintiendo nostalgia De las fotos de 2017 Y ya no soy El tiempo pasa volando, dice que lo que era para siempre No significa tanto No es para tanto No es para tanto Hay decisiones de las que me arrepiento, Hay gente que quería a la que no sigo viendo A veces me caigo y solo es un primero A veces aguanto grados bajo cero Ojalá haber vivido momentos Si hubiera sabido que ese abrazo era el último Te hubiera abrazado más lento Te lo digo como lo siento Por eso no me voy a dormir tranquila, El carpe diem a veces se me olvida Y aquí estoy tirando de carrete sintiendo nostalgia De las fotos de 2017 Y ya no soy El tiempo pasa volando, dice que lo que era para siempre No significa tanto Tirando de carrete No es para tanto No es para tanto Tirando de carrete He empezado a vivir la nostalgia de mi canto He empezado a sentir lo que es la pena sin llanto Y aquí estoy tirando de carrete sintiendo nostalgia De las fotos de 2017 Y ya no soy El tiempo pasa volando, dice que lo que era para siempre No significa tanto Tirando de carrete No es para tanto No es para tanto.

Con este tema Belén despide el verano, aunque sin duda también dice adiós al pasado. Una lección que pide romper con los malos recuerdos y enfocarse en el presente -aunque eso no sea contrario a desahogarse por el camino-. Toda una oda a los nuevos comienzos que ya son marca de la casa para la chica del piano.

Sin duda, otra apuesta valiente que baila entre el pop y coquetea muy ligeramente con un beat urbano, que acaba por demostrar que el autotune es un recurso con el que se pueden hacer maravillas. Además, las claves visuales del videoclip vuelven a pasar por un estilo cohesionado, sobrio y que consigue plasmar plano a plano toda la esencia del tema.

Un resultado original que, lejos de dejar disfrutar de él, nos hace preguntarnos si estará en el álbum que sugirió hace unas semanas en su cuenta de Twitter. ¿Tardará mucho en darnos su próximo trabajo discográfico, o volverá a sorprender con otro nuevo single mientras tanto? Tocará esperar al ritmo de Tirando de carrete.