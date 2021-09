La música de los 80: diez canciones para conmemorar una década

La década de los ochenta está considerada por muchos como una época dorada para la música y no es para menos. Durante estos años se consagraron artistas del pop y el rock que han marcado para siempre el panorama musical como Michael Jackson, Prince, David Bowie y Madonna.

Además, sonó sin parar la música de bandas como Guns N' Roses, AC/DC, ABBA, Alice in Chains, Kiss y Metallica logrando conformar un panorama irrepetible que ha hecho que las listas de reproducción de la música de este momento de la historia sean toda una delicia.

Aquí os traemos algunas canciones que son una prueba de ello:

1. Under Pressure, de Queen y David Bowie

Queen - Under Pressure (Official Video)

Esta canción, grabada en 1981, forma parte del álbum de Queen Hot Space editado un año más tarde. En el momento de su lanzamiento fue todo un éxito alcanzando el número uno de las listas en Reino Unido y entrando en el 'top 10' de muchos países. ¡Y como para no serlo!

2. Girls just want to have fun, de Cyndi Lauper

Cyndi Lauper - Girls Just Want To Have Fun (Official Video)

Esta canción nunca pasa de moda. Girs just want to have fun de Cindy Lauper se convirtió en un himno feminista en los '80 y ha sido catalogada como una de las mejores canciones pop de la historia de la música por la revista Rolling Stone.

3. Thriller, de Michael Jackson

Michael Jackson - Thriller (Official Video)

En 1982 el mundo se revolucionó con Thriller. Con esta canción Michael Jackson logró conquistar tanto al mundo de la música como al del audiovisual. ¿Y es que alguien no recuerda el videoclip de Thriller?

4. Kiss, de Prince

Kiss

Kiss es una canción compuesta, escrita y producida por el cantante, compositor y músico Prince con la que el intérprete alcanzó el éxito en todo el mundo. De hecho, Kiss fue número 1 de la lista Billboard durante dos semanas consecutivas tras su lanzamiento.

5. Take on me, de A-ha

a-ha - Take On Me (Video Oficial)

¿Alguien no se sabe esta canción? Take on me del grupo noruego A-ha no fue lo que llamaríamos un himno desde su lanzamiento. Sin embargo, con el tiempo se ha ido popularizando hasta convertirse en uno de esos temas que nadie puede evitar cantar.

6. Don't stop Believin, de Journey

Journey - Don't Stop Believin' (Official Audio)

Aunque el ritmo de Don't stop Believin no es tan eléctrico como el de Take on me, esta power ballad de los estadounidenses Journey bien se merece un hueco en esta lista. ¡Es de lo mejorcito de la década!

7. I wanna dance with somebody (who loves me), de Whitney Houston

Whitney Houston - I Wanna Dance With Somebody (Official Video)

Otro temazo de los ochenta es I wanna dance with somebody, de la inigualable Whitney Houston. Lanzado a finales de la década, allá por 1987, este sencillo se llevó un Premio Grammy un año después de estrenarse.

8. Like a prayer, de Madonna

Madonna - Like A Prayer (Official Video)

Madonna no podía faltar en esta lista. La reina del pop pucho el broche de oro a la década de los ochenta publicando en 1989 Like a prayer, una de sus canciones más famosas hasta la fecha.

9. Super Trouper, de ABBA

ABBA - Super Trouper (Video)

El propio 1980 el grupo griego ABBA lanzó su disco Super Trouper y en él se encontraba una canción homónima que pasaría a la historia gracias, entre otras cosas, al musical de Mamma Mia.

10. Wake me up before you go-go, de Wham

Wham! - Wake Me Up Before You Go-Go (Official Video)

El dúo pop inglés Wham! lanzó en 1984 esta canción que después pasaría a formar parte de la banda sonora de la película Zoolander y de la vida de los amantes de la música de los ochenta. ¿Alguien o se sabe esta canción?