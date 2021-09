Rosalía y Tokischa lo dan todo en ‘Linda’: mira el vídeo y la letra

Rosalía lo ha vuelto a hacer. Aunque lleva días aumentando el hype sobre su nueva canción junto a la artista dominicana Tokischa, ha sido este miércoles por sorpresa cuando lo ha lanzado. Hablamos, por supuesto, de Linda.

La estrella española se ha unido con una de las artistas más solicitadas del terreno urbano del momento: Tokischa. La joven dominicana se está haciendo un hueco en la industria musical, llamando la atención de estrellas como J Balvin. De hecho, hace tan solo unos días lanzó con el colombiano el tema Perra.

Ahora, las dos artistas se han empoderado en un tema urbano con toques dancehall que tanto suena en República Dominicana. Y es que Linda es una fusión de estilos que funciona como la vida de Hannah Montana: cogiendo lo mejor de ambos mundos de las cantantes.

De este modo, Linda apuesta por sonidos bailables, una letra divertida y un estribillo pegadizo. Vamos, que esto huele a éxito desde el principio.

“Tú eres linda, yo soy rooli. Lo pasamos, pero somos homies. Tú eres linda, yo soy rooli. Lo pasamos, pero somos homies”, canta la catalana en un momento. Pero si hay una parte que seguro que encanta a los fans de la española es la de “Toqui, toqui, toqui, toqui, toqui, toqui”. La estrella ya compartió un TikTok animando a sus seguidores y seguidoras a bailar esa estrofa.

Para el videoclip, Rosalía se ha trasladado a las calles de República Dominicana para unirse a su amiga. De este modo, en el vídeo vemos como las dos artistas recorren algunas de las calles al ritmo de la canción.

Además, han contado con algunas celebridades del país como la artista Fefita La Grande La Soberana o La señora Para.

Antes de estrenar el vídeo, las dos artistas se han conectado en directo para contar algunas anécdotas. "Estaban las niñas bailando en la calle bajo la lluvia y fue un momentazo", ha dicho Rosalía. Además, Tokischa ha reconocido que hasta ese momento no ha visto el vídeo.

"Me encantó. Es súper alegre. Ya verás" ha dicho Rosalía sobre el videoclip.

Unos looks increíbles

Por supuesto, para el videoclip de Linda, tanto Rosalía como Tokischa han apostado por unos looks increíbes que no han dejado indiferentes a nadie. En la parte del baile, la española luce un vestido de ensueño de tirantes y un estampado que nos recuerda a un mandala. Además, la guinda del look la pone una falda larga de tiras.

Por su parte, Tokischa luce fantástica con un top de rejilla de color verde limón. Pero si hay algo que nos ha enamorado ha sido su peinado. Una trenza de colores recogida como una corona.

Sin duda, la canción puede convertirse en uno de los hits de esta temporada. Y es que Rosalía siempre sabe como dejarnos con la boca abierta.

Sobre Tokischa

Quédate con su nombre porque va a dar mucho que hablar. Tokischa Altagracia Peralta tiene 25 años y está revolucionando el panorama musical dominicano. Conocida también por su apodo, María Juana, la estrella no ha dejado de lanzar canciones.

Entre sus canciones más conocidas se encuentras Tukantaso o Desacato Escolar. Además, ha destacado mucho en el freestyle. Ahora, está triunfando con su tema Mala y su canción Perra junto a J Balvin.