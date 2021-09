Belén Esteban hace una petición al Gobierno ante la escalada del precio de la luz

Empieza a parecer un chiste. Uno de los titulares que nos hemos acostumbrado a escuchar en las últimas semanas es el que hace referencia al record histórico de la luz. Cada día sube, y cada día se supera ese record hasta el punto de haber conseguido que agosto sea el mes más caro de la historia.

Todo apunta a que no van a cambiar las cosas en un corto plazo y la desesperación de los consumidores aumenta cada día. 132,47 euros. Ese es el record del precio de la luz con el que hemos comenzado el mes de septiembre. Pero ahí no queda la cosa porque un día después, vuelve a subir

“Es que, basta ya. Luego nadie habla de lo de la luz, cuando hay algo, bien que se escaquean todos”, señalaba Belén Esteban en Sálvame, indignada por lo que está sucediendo. Hasta en un programa dedicado a otros temas, ha llegado la denuncia por lo que está sucediendo.

Cuando se anunciaba que la escalada de precios continuaba no podía más que tirar de sarcasmo: “Que nadie ponga lavadoras, ni aire acondicionado, ni nada. Como sigamos así vamos a volver a años atrás, madre de Dios. Yo me pongo enferma”.

Son muchos los que empiezan a tener en cuenta las horas valle y se adaptan a esos horarios imposibles para hacer uso de la electricidad, que no a todos les acaban de quedar claros. “Yo me quedé con lo de las 12 de la noche”, reconocía la colaboradora. Pero, no se adapta, “yo pongo las lavadoras durante el día. Yo a las 12 de la noche no me pongo a poner una lavadora”.

Una petición al Gobierno

Todavía aumentó más su enfado cuando David Alemán aseguró que el Gobierno se queda con el 44% de lo recaudado. “Yo es que alucino”, expresaba. Y comparaba lo que estamos viviendo con lo que ella ha visto en su último viaje.

“He estado en Inglaterra y he estado con gente y tal y te digo una cosa, si tú vieras lo que el gobierno ayuda a jóvenes, a chicas solteras que se queda embarazadas, casas, las buscan trabajo, dentista para los niños, guarderías… y en España, ¿también el 44%?,”, relataba antes de lanzar una propuesta a los dirigentes: “¿Qué más os vais a llevar? Ya vale, renunciad a ese 44%”.

No está claro que vaya a suceder algo así, pero lo cierto es que no se ve una solución fácil para este problema que se agrava ahora que en breve empezará a llegar el invierno.