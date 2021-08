Belén Esteban publica una foto en la casa de Amy Winehouse y muchos se fijan en un detalle que no entienden

Belén Esteban está exprimiendo al máximo este verano. Ya la hemos podido ver en su Benidorm del alma, también navegando por las Canarias. Y ahora le ha tocado el turno a Londres, Liverpool y Manchester. La colaboradora de Sálvame ha cambiado el bañador por la chaqueta para recorrer Inglaterra con su familia.

Y durante este viaje está dejando clara su pasión por la música. La vimos posar en uno de los locales más míticos de Liverpool. “Dicen que The Cavern Club es el mejor Club del siglo XX. Aquí tocaron The Beatles 296 veces”, escribía junto a varias fotografías con el mítico grupo como protagonista. No ha dudado a la hora de entrar y comprobar los muchos recuerdos musicales que permanecen en este lugar.

Y no es la única experiencia musical que ha compartido de este viaje. También se ha pasado por la casa de Amy Winehouse. Si normalmente son los paparazzi los que hacen guardia en la puerta de su casa, en esta ocasión, ha sido ella la que ha posado delante de otra puerta, la del que fue el hogar de esta cantante que nos dejó con 27 años y que, como comentaba hace poco Leiva, hubiera sido una de las mejores.

“Forever Amy Winehouse”, aseguraba Belén que también ha posado junto al árbol en el que reposan algunos de los recuerdos y flores que han ido dejando los seguidores de la cantante.

Detalle llamativo

Claro que hay algo que ha llamado la atención de estas fotos más allá del lugar en el que están hechas. En la segunda fotografía los pies aparecen desproporcionados con el resto del cuerpo y ese detalle no ha pasado desapercibido.

Que foto mas rara, tus pies son enorme 🤣🤣❤️

lo que tiene adelgazarse y estirarse las piernas con el filtro del móvil…

Que número de pie tiene 😂😂😂😂

Que pies más grandes😂😂 fijate cuando hagas retoques😉

Pies grandes

Te has estirado y los pies se te han ido...😂

Otros se han quedado con lo que quería transmitir Belén y es su admiración por la música de Winehouse. La actriz Daniela Santiago no dudaba en enviarle unos emojis de apoyo: “😍😍😍😍😍”.