Josie quiere ser el estilista de Eurovisión

El FesTVal de Vitoria nos está trayendo muchas novedades para todos aquellos que nos gusta disfrutar de un buen contenido a través de la pantalla. Una de las presentaciones que se ha llevado a cabo es la de Veo cómo cantas, el talent show que cuenta con Ana Milán, Josie, El Monaguillo y Ruth Lorenzo como asesores.

Precisamente ha sido en la rueda de prensa en la que hemos podido conocer que a Josie le van muchos los programas televisivos, y no solo los de cocinar. El Festival de Eurovisión también se encuentra entre sus gustos. Tanto que ha desvelado que le encantaría encargarse del estilismo del representante español. "Vaya quien vaya, yo quiero hacer ese estilismo, por favor. Me encantaría porque yo amo Eurovisión. Creo que ha dado unos looks increíbles y me encantaría contribuir, por favor", confiesa en el encuentro con los periodistas.

Pero eso no es todo. Ruth Lorenzo, quien ya representó a España en el festival en el año 2014, está de acuerdo. "Total", añade a las declaraciones de su compañero.

Un nuevo formato

Veo cómo cantas aún no tiene fecha de estreno, pero su dinámica ya apunta a convertirlo en unos de los más vistos. Con la opinión de los asesores y del artista invitado de cada programa, el concursante luchará por un premio en metálico. Pero deberá tener bien preparada su intuición para adivinar si la persona que tiene enfrente es de verdad un cantante o un impostor.

Pero lo cierto es que los telespectadores de Reino Unido, Alemania, Francia y Países Bajos ya están muy familiarizados con este programa, ya que lo emiten también a través de sus pantallas.

Veo cómo cantas también animará a la audiencia desde casa a jugar. Algo que ya ocurría con Mask Singer. "Propongo que cada uno en casa coja un folio y un boli y haga sus apuestas. La gente se va a dar cuenta de lo complejo que es", declara Ana Milán.

Y es que los asesores que formarán parte de la primera edición en España del programa no se quedan atrás. Josie, que se ha convertido en uno de los rostros televisivos del año, no se lo ha querido perder. ¿Conseguirá cumplir su sueño de poner el estilismo al representante eurovisivo del 2022? La propuesta está lanzada.