Dua Lipa sorprende de pelirroja en la última campaña de Versace

Dua Lipa es una de las grandes estrellas pop del momento. La cantante británica no ha dejado de sorprendernos musicalmente en los últimos años con cada canción que ha sacado. Pero Dua Lipa no sabe dejarnos sin palabras con su música, ¡ni mucho menos! La diva también sabe cómo dar que hablar con sus increíbles looks.

Además, Dua es de las que no tiene miedo a probar distintos peinados. De este modo, la estrella ha lucido rubia, pelo a lo garçon, melenaza XXL, moños a los Amy Winehouse y looks bicolor. Pero todavía había un color de pelo con el que no le habíamos visto: el pelirrojo. Hasta ahora.

La artista ha sorprendido a sus más de 71 millones de seguidores y seguidoras de Instagram con las imágenes de su última sesión de fotos. Se trata de la última campaña de Versace que ha protagonizado y donde la estrella aparece increíble con algunas de las prendas de la nueva temporada.

En las fotos vemos a Dua Lipa increíble luciendo una melena lisa XXL de un precioso color pelirrojo. Aunque nos cuesta acostumbrarnos a ver a la estrella con este look, tenemos que reconocer que le queda de maravilla.

VERSACE VERSACE VERSACE - FULL FW21 campaign launching tomorrow!!! @Versace i love you ☁️☁️☁️☁️☁️ pic.twitter.com/tuU1I56nu7 — DUA LIPA (@DUALIPA) September 1, 2021

Además, tal y como hemos podido ver en las fotos, esta temporada se va a llevar los pañuelos en la cabeza. ¡Los earlys 2000 están de vuelta!

Pero si hay una foto que ha llamado la atención de sus seguidores y seguidoras es la última imagen donde aparece con Donatella Versace. La estrella pop y la famosa empresaria se abrazan como dos amigas. ¡Y no nos extraña! La italiana lleva años contando con la británica para sus campañas.

“Dontella, te quiero”, ha escrito Dua junto a las imágenes en su cuenta de Instagram. “¡Qué emocionante! Eres hermosa por dentro y por fuera. Te quiero”, le ha respondido Donatella.

Sin duda, la cantante y la diseñadora se llevan de maravilla. Tanto dentro como fuera del set de la fotografía.