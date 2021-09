Camila Cabello y Shawn Mendes, los auténticos príncipes del estreno de ‘Cenicienta’ gracias a su estilismo

Este 3 de septiembre se estrena en Amazon Prime Video la nueva versión de Cenicienta a la que, en esta ocasión, da vida Camila Cabello. Una visión diferente de un clásico infantil con el que la cantante y actriz está encantada. Está completamente involucrada en la promoción de la película y hemos podido comprobarlo en cada estreno al que ha acudido en los últimos días.

En Miami acudió con su chico, Shawn Mendes y, lo cierto, es que parecían los príncipes del cuento. Su estilismo no pasó desapercibido. Ella apareció con un conjunto de Christian Siriano compuesto por un top corto blanco bastante casual y una falda de tul amarillo pálido.

Tampoco pasó desapercibido su maquillaje y peluquería. Una sombra de ojos dorada y un peinado bob que le daban un aire muy fresco. Casi tanto como el que transmitía Mendes con su camisa de gran escote en pico y transparente. A juego con unos pantalones anchos color crema y una cadena de plata.

Shawn Mendes y Camila Cabello, los auténticos príncipes en el estreno de 'Cenicienta' en Miami. / Jason Koerner/Getty Images

Estreno accidentado

Unos días antes estrenó la peli en Los Ángeles. Acudió al Teatro Greek con un espectacular vestido de Óscar de la Renta combinado con botas altas de Casadei. También cuidó el peinado con marcado aire flamenco. Sin lugar a dudas, deslumbrante.

Camila Cabello en el estreno de 'Cenicienta' en Los Ángeles. / Frazer Harrison/FilmMagic

Aunque no fue una noche tranquila porque cuando los actores salieron a decir unas palabras antes de empezar la película, ella no estaba entre ellos. "Lo siento... Me he desmayado, pero ya estoy de vuelta", dijo, cuando se incorporó al evento. "Me he desmayado, literalmente, pero ya he vuelto y estoy lista para leer mis anotaciones", dijo mientras miraba lo que había escrito en su teléfono móvil.

"Lo primero de todo, ¡gracias por estar aquí! Quería decir que ha sido una experiencia increíble y que estoy muy orgullosa de esta película. Quiero dar las gracias a todos los que creyeron en mí y me dieron esta oportunidad", añadió.

Son muchos los que esperan con ganas este estreno que seguramente cambie nuestra visión del cuento.