Jennifer Rojo vuelve a la música por todo lo alto con ‘Otra Oportunidad’

¡Grandes noticias para lxs fans de Jennifer Rojo! La artista catalana está de vuelta tras un merecidísimo descanso veraniego y llega dispuesta a romper los moldes de nuevo con su habitual estilo, que mezcla la melancolía con los ritmos latinos más bailables.

No iba a ser fácil para Jennifer superar el gran éxito que ha cosechado con el que ha sido uno de sus últimos lanzamientos hasta la fecha. Y es que no todos los días se colabora con una leyenda de la música latina como es Gloria Trevi, algo que sucedió el pasado mes de junio en una nueva reedición de su canción No Eres Tú, que ha superado de largo el millón y medio de visualizaciones en su videoclip oficial de YouTube. Además, Tony Aguilar pudo charlar con ella en LOS40 Global Show tras el estreno de la primera versión de ese tema.

Ya entonces la canción llegó con una declaración de intenciones que podemos ver al principio del vídeo. Porque es el momento de que podamos por fin ver la luz al final del túnel tras conocer lo más oscuro de la pandemia, que ha afectado de lleno a industrias como la musical, y de eso se han encargado tanto ella como su productor Armando Ávila. Un 'dream team' que ha vuelto a unirse para hacernos vibrar con algo llamado Otra Oportunidad.

Con este nuevo lanzamiento, la artista nos promete fusionar una vez más los ritmos tan diferentes que la han catapultado a la fama a uno y otro lado del charco, manteniendo un sabor a sur que le ha acompañado desde que se marchó a vivir a Algeciras siendo tan solo una niña. Probablemente esta sea la principal explicación a que esa unión entre la balada y el urbano le haya reportado tanto éxito hasta el momento.

Tendremos que esperar hasta este viernes 3 de septiembre para saber cómo suena Otra Oportunidad, aunque la cantante ya ha anticipado algunas de las imágenes que nos encontraremos en su videoclip mediante un tráiler oficial. El suspense está muy presente en esta primera pieza donde dos parejas parecen enfrentarse con miradas de lo más estremecedoras.

Jennifer Rojo en una imagen promocional de 'Otra Oportunidad'. / Cedida por M2 Music Group

Jennifer Rojo nos pide una nueva oportunidad con esta composición, ¡y claro que se la vamos a dar! ¿Estás preparadx para escuchar su última canción?