MONSTA X anuncia el lanzamiento de su nuevo sencillo

¡Buenas noticias para los fans de MONSTA X! Su grupo favorito está a punto de volver a la carga con un nuevo sencillo.

Así lo ha anunciado la banda a través de redes sociales, donde han compartido además el título y la fecha de estreno de este nuevo proyecto. Se trata de One Day, y verá la luz el 10 de septiembre.

En la foto que han compartido, no solo aparece el logo de los artistas de K-Pop y el título del tema. También han añadido una frase que podría formar parte de la canción. "Te deseo lo mejor con alguien nuevo, pero nunca te amará como yo lo hago", dice. Parece que nuestros protagonistas van a ponerse de lo más románticos.

Lo cierto es que MONSTA X no ha parado ni un segundo en este 2021. Sus fans han estado muy surtidos de nuevas canciones que no han dudado en reproducir en bucle durante estos meses. Su último mini álbum es One of a Kind, que incluye temas como Gambler. Más tarde en julio, lanzaron Kiss Or Death para la plataforma Universe.

En ese mismo mes, los fans se despidieron de Shownu, que se enlistó en el ejército. Sus compañeros de banda también se encargaron de dedicarle unas bonitas palabras antes de su marcha. Él aseguró que volvía enseguida y que lo hará con una versión más maduro y sacando lo mejor de sí mismo. Así que sus seguidores pueden esperar mucho contenido musical de calidad en su regreso.

De momento se desconocen más detalles al respecto de este lanzamiento que nos tiene a todos muy emocionados. La cuenta atrás para escuchar el nuevo regreso de la banda ha comenzado. ¡No queda nada para el 10 de septiembre!