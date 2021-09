Star Wars, El señor de los anillos, Regreso al futuro y mucho más: dónde ver lo mejor de la ciencia ficción

¿Eres fan de la ciencia ficción y estás aburrido o aburrida? ¿Por qué no aprovechar este ratito libre para volver a ver alguna de tus películas favoritas o avanzar con alguna de las series que más te gustan?

Si estás pensando en volver a ver alguno de los clásicos —o no tan clásicos— de la ciencia ficción te contamos aquí dónde puedes encontrarlos 'online'. Eso sí, te advertimos de que en la gran mayoría de los casos para disfrutarlos deberás tener una suscripción a alguna de las principales plataformas de video en streaming. En otros, podrás acceder al contenido pagando un alquiler e incluso en algunos pocos casos excepcionales, gratis a través de YouTube.

A continuación te lo contamos todo:

1. Star Wars: Disney +

Aunque sean muchas películas y varios spin off, con la adquisición de la saga por parte de Disney todo el contenido relacionado con Star Wars se encuentra localizado en Disney +, por lo que si eres un gran fan, ya sabes…

2. El señor de los anillos: varias plataformas

Dónde ver 'El señor de los anillos'. / MICHAEL URBAN / Getty Images

Si quieres ver la trilogía de El señor de los anillos lo tienes fácil. Hay varias opciones. Las tres películas (La comunidad del anillo, Las dos torres y El retorno del rey) se pueden ver previo pago en Movistar +, Amazon Prime Video, Youtube, Rakuten TV y Apple TV.

3. El Hobbit: Amazon Prime Video y más

Los fans de El Hobbit lo tienen bien sencillo. Esta trilogía se puede ver completa en Amazon Prime Video. Además, se pueden encontrar películas sueltas en Netflix, YouTube y Apple TV.

4. Star Trek: varias plataformas

Si quieres ver la saga de las películasy series de Star Trek tendrás también que ir variando de plataforma. Las películas Star Trek: The Motion Picture, Star Trek II: La ira de Khan, Star Trek III: en busca de Spock, Star Trek IV: Misión salvar la Tierra, Star Trek V: La última frontera, Star Trek VI: aquel país desconocido, Star Trek Generations, Star Trek primer contacto, Star Trek: Insurrección y Star Trek: Némesis están disponible previo pago en YouTube, Google Play Películas, Apple TV y Amazon Prime Video.

Por su parte, las series, Star Trek: la serie original y Star Trek, la serie animada se pueden encontrar al completo en Netflix.

5. Terminator: varias plataformas

Si quieres ver Terminator tendrás que dar algún que otro bandazo. La primera película la puedes encontrar en Filmin, Terminator II y Génesis en Amazon Prime Video, también Génesis está Netfix España y HBO, y Terminator Salvation, Terminator III y Destino oscuro en Rakuten TV.

6. Regreso al futuro: varias plataformas

Regreso al futuro. / -

Las tres películas que conforman la saga Regreso al futuro también se pueden ver online. En concreto, tanto Regreso al futuro, como Regreso al futuro II, pueden verse en Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Google Play Películas y Apple TV.

Por su parte, Regreso al futuro III solo está disponible en Amazon Prime Video, YouTube, Google Play Películas y Apple TV, por lo que quienes la busquen en Netflix, no podrán encontrarla.

7. Parque Jurásico: varias plataformas

Si te apetece volver a pasar miedo con los dinosaurios de Parque Jurásico, podrás encontrar casi todas las películas de esta saga en Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Google Play Películas y Apple TV.

Las únicas excepciones son Jurassic World: El reino caído, que no está disponible en Netflix pero sí en las demás plataformas y el cortometraje Jurassic World Batttle at big rock, que se puede ver gratis en YouTube.

8. Matrix: varias plataformas

Los fans de Matrix también pueden volver a ver ‘online’ todo el contenido de esta saga. En concreto, la primera película, The Matrix, y Matrix Revolution estná disponibles bajo pago en YouTube, en Google Play Películas, en Apple TV y en Amazon Prime Video. The Matrix Reloaded está en YouTube, Google Play Películas y Amazon Prime Video y si todo va bien, próximamente The Matrix Resurrection estará en cines y seguramente, después en las plataformas

9. Mad Max: YouTube y Amazon Prime Video

Mad Max. / Andrew Matthews - PA Images / Getty

Las películas de Imperator Furiosa, Inmortal Joe, Max Rockatansky y los demás se pueden ver todas en YouTube. Eso sí, algunas como Mad Max: Fruy Road y la primera, la que se estrenó en 1979, también están en Amazon Prime Video.

10. Los juegos del Hambre: varias plataformas

Los Juegos del Hambre y Sinsajo también se encuentran ‘online’. Puedes ver las cuatro películas en YouTube, Google Play Películas, Apple TV y Amazon Prime Video.