Hombres G, su nuevo disco y todos sus clásicos el 22 de octubre en Madrid

Más que nunca, todos estamos deseando 'pasárnoslo bien' disfrutando de la mejor música en directo. Y hay un grupo español, por encima de todos los demás, que lleva décadas haciéndonos gritar esa frase en cada uno de sus conciertos. Hombres G están a punto de sacar nuevo disco y sigue llevando todos sus éxitos por todo el país.

Hombres G no ha dejado de trabajar, y con sus casi 40 años de trayectoria a sus espaldas, se han lanzado a una gira por todo el país que los llevará a Madrid el próximo 22 de octubre en el Wizink Center de Madrid. Las entradas ya están a la venta.

En su repertorio estarán canciones inolvidables como Devuelveme a mi chica, Suéltalte el pelo o El ataque de las chicas cocodrilo, entre otras muchas, que ya forman parte de la banda sonora de la vida de millones de personas, un público intergeneracional que espera con ilusión sus conciertos y que ya es responsable de los dos 'todo vendido' que ya ha registrado la anunciada gira.

David Summers y los suyos nos adelantarán además canciones de La Esquina de Rowland, su flamante nuevo disco editado unas semanas antes de esta esperadísima cita. Como adelanto al nuevo disco, Hombres G están presentando su primer sencillo, Se me sale el corazón, un dueto con Carlos Rivera en el que reflexionan: "Habla de las ganas que tenemos de ver a la gente desde el escenario; es un grito de esperanza, que podamos volver a vivir nuestra vida normal, que no lo sabíamos, pero era maravillosa".

El nuevo álbum, "espectacular" en palabras del propio David, habla de esos inicios del grupo, en el bar de siempre, tomando sus primeras cervezas y poniendo en común sus sueños. Poco se imaginaban entonces lo que el futuro les deparaba como artistas de reconocida fama internacional.

Hombres G es uno de los grupos de mayor éxito del pop-rock español de todos los tiempos, formado por los madrileños David Summers, Daniel Mezquita, Rafa Gutiérrez y Javier Molina, y han llegado a vender 20 millones de discos y tocado en más de mil escenarios de España y América.