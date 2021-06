Hombres G presenta Se me sale el corazón, adelanto de su disco La esquina de Rowland

Quince meses después de interrumpir su gira por México, donde andaban presentando su disco Resurrección (2019) cuando estalló la pandemia, Hombres G reaparecen con Se me sale el corazón, primer sencillo del que será su próximo disco de estudio, La esquina de Rowland.

Un trabajo inesperado, gestado de forma espontánea para vencer este periodo de incertidumbre mientras permanecían alejados de los escenarios. Catorce canciones nuevas atravesadas por múltiples paisajes anímicos en las que acaban abriéndose camino la esperanza, la luz y las ganas de recuperar el tiempo perdido.

Precisamente, ese es el espíritu que refleja Se me sale el corazón, la canción con la que regresan David Summers, Dani Mezquita, Rafa Gutiérrez y Javi Molina. Un single que se estrenó el pasado 18 de junio y en el que Hombres G han contado con una colaboración muy especial: la del artista mexicano Carlos Rivera.

Según cuenta David Summers, se conocieron a través de un amigo común, el productor musical y director de orquesta Alfonso González Aguilar, y hubo tanta química que le invitaron a grabar unas voces en su nueva canción. Rivera no lo dudó: "Me dijo que sí en el acto, no se lo pensó dos veces. Es un artista enorme y una persona gigante. Me encanta la colaboración que ha hecho, creo que le da a la canción una dimensión maravillosa, porque el tío canta que te mueres".

Musicalmente, el nuevo single es un reggae festivo en el que brillan los metales capitaneados por Juan Muro, el histórico saxofonista de la banda, y que está emparentado, como apunta Dani Mezquita, con grupos de la New Wave británica como The Specials o Madness. Una canción con un ritmo y un estribillo contagioso que celebra la alegría del reencuentro, contada con la naturalidad y sencillez que siempre ha caracterizado las letras de David Summers y Hombres G.

"Habla de las ganas que tengo de ver a la gente desde el escenario; es un grito de esperanza, que podamos volver a vivir nuestra vida normal, que no lo sabíamos, pero era maravillosa" explica el músico. Se me sale el corazón es el anticipo de un disco producido por el propio grupo, grabado entre octubre y noviembre de 2020 en el estudio casero de David y mezclado en los Estudios Montepríncipe por Bori Alarcón.

Una refrescante carta de presentación con la que el grupo adelanta lo que será el decimotercer álbum de su carrera, La esquina de Rowland, previsto para octubre de 2021. El tema perfecto para este verano y para caldear el ambiente mientras llega la nueva colección de canciones de los Hombres G.