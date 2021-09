David Guetta revive ‘Titanium feat. Sia’ con un nuevo remix junto a Morten

David Guetta ha demostrado que es capaz de convertir cualquier canción en un éxito. Esto ocurrió en el año 2011, cuando uno de sus mayores hits vio la luz para arrasar en las listas de éxitos.

Se trata de Titanium junto a Sia, un tema incluido en el quinto álbum de estudio de Guetta, Nothing But The Beat, que marcó un antes y un después en su trayectoria. Eso sí, la canción vio la luz mucho antes, el 5 de agosto de aquel año, para protagonizar el verano de millones de personas.

Pues bien, ahora esta canción ha renacido de la mano del DJ francés y de Morten. Por supuesto, también con la voz de Sia. Guetta ha lanzado este nuevo remix para llenarnos de nostalgia a todos e inundarnos de infinitos recuerdos. Y es que hay canciones que nunca mueren.

En esta nueva versión escuchamos una fusión de estilos. Por un lado, el house que caracteriza a la canción original y, por otro, unos toques de techno que convierte su escucha en una experiencia única. ¡Menudo combo de sonidos!

Una canción histórica

¿Quién recuerda una quedada con amigos cuya banda sonora estuviese protagonizada por los sonidos house y electro house de esta canción? Todos, en algún momento, vimos nuestro verano marcado por Titanium, y eso es innegable.

De hecho, tras su lanzamiento, fueron varios los DJs emblemáticos de la escena que se animaron a lanzar sus propias versiones. Alesso, Nicky Romero y Arno Cost son algunos de los que no pudieron caer rendidos ante la fiebre Titanium.

Y es que esta canción no solo cuenta con unos sonidos imparables. Su letra también juega un papel muy importante. Sia habla de la fuerza interior que debemos tener para hacer frente a cualquier adversidad. Debemos ignorar los comentarios que intentan destruir nuestra autoestima y confianza para que nadie consiga tumbarnos.

Otra curiosidad relacionada con este lanzamiento está en su producción. Afrojack formó parte de la de su versión original, y eso es algo que no todos los que la han escuchado lo saben.

Titanium conquistó por completo a los oyentes de LOS40 en 2011. Tanto es así que fue número 1 de la lista en dos ocasiones. Una el 17 de diciembre y, otra, el 24 del mismo mes. No hubo mejor forma de despedir el año que con los imparables sonidos de Guetta y la reconocible voz de Sia.