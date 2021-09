Chiara Ferragni se emociona con la canción que ha compuesto para ella Fedez para un momento muy especial

Lo de Chiara Ferragni y Fedez es como un cuento de hadas en lo que todo es felicidad y belleza. Una influencer y un cantante que parecen sacados de una portada de revista. Padres de dos niños y una vida de ensueño, por lo menos la que muestran en sus redes. Tanta perfección da, incluso, un poco de grima en algunas ocasiones.

Acaban de celebrar su tercer aniversario de boda y teniendo en cuenta que son ellos, no podía faltar una celebración de esas de película. Y lo mejor de todo, no podía ser en privado sino con sus seguidores en redes como testigos del mágico momento.

"Esta noche, para celebrar nuestro tercer aniversario de bodas, me trajo a una plataforma en medio del lago Como y me cantó su nueva canción para mí. No tengo palabras para expresar lo que siento, @fedez", escribía la influencer.

“Me haces querer el futuro”, era lo que escribía él. Y ambos compartían un buen número de fotos y vídeos para que no perdamos detalle de lo que es un aniversario en toda regla. Han puesto el listón muy alto.

El relato de una gran sorpresa

Ella se puso un ni vestido fucsia con botas negras para darle un toque más urbano. Sabía que era su aniversario y que su marido le había preparado una sorpresa. Se montó a bordo de una lancha sin saber su destino y llegó al medio del lago Como donde él la estaba esperando sobre una plataforma en la que estaba con un pianista cantando una nueva canción dedicada para ella.

No conocemos el título ni sabemos si la sacará como single, pero hemos podido escuchar un fragmento en los vídeos que han colgado. Abrazos y besos en sus posados de aniversario y un fin de fiesta con cenita romántica frente al lago. ¿Quién no quiere algo así?

“Todavía no encuentro palabras @fedez 🔐”, aseguraba ella. Y no es para menos. Tiene que sentirse afortunada porque no todas las mujeres pueden disfrutar de sorpresas así.