Daddy Yankee, ABBA, Melendi y Camila Cabello dan la bienvenida a septiembre con sus nuevas canciones

Parece que fue ayer cuando dábamos la bienvenida al verano y nos preguntábamos cuál iba a ser la canción que lo protagonizase. Pero la época más calurosa del año ya está llegando a su fin y hemso dado paso ya al mes de septiembre. ¡El tiempo vuela!

Pero lo que nunca ha faltado ha sido la sesión de nuevos temas que recopilamos cada viernes, formada por todas y cada una de las canciones que nuestros artistas favoritos nos presentan todas las semanas. El pasado 27 de agosto fueron Selena Gomez, Camilo, Beret y BTS algunos de los que se despidieron de agosto por todo lo alto. Prepárate para esta nueva semana de lanzamientos. ¡Dale al play!

Viernes 3 de septiembre

Daddy Yankee - Métele Al Perreo. El rey del reggaeton ha vuelto con una de esas canciones de perreo antiguo a la que nadie puede resistirse. Daddy Yankee saca todo su arsenal para meternos en la máquina del tiempo y llevarnos a principios de los 2000. Su videoclip llega, además, cargado de colores vivos y mucha energía. ¡A darlo todo!

ABBA - I Still Have Faith In You. El grupo sueco ha vuelto 40 años después, y lo ha hecho con una balada de piano que muestra el vínculo que tienen sus cuatro integrantes. "Cuando Benny tocó la melodía, supe que tenía que ser sobre nosotros. Se trata de darse cuenta de que es inconcebible estar donde estamos. Nadie podría soñar eso, lanzar un álbum después de 40 años y seguir siendo los mejores amigos", explican. I Still Have Faith In You es el adelanto de su álbum Voyage.

Melendi - Likes y Cicatrices. El asturiano está de regreso con una canción muy acorde a nuestros tiempos. En su letra introduce términos relacionados con las redes sociales y hace una denuncia al postureo y al uso extremista de estas plataformas.

Camila Cabello - Million To One. La artista está de estreno, y no solo musical. Se ha metido en el papel de la famosa princesa de Disney Cenicienta para protagonizar una nueva versión estrenada en Amazon Prime Video. Ella, por supuesto, ha sido la encargada de poner voz a la banda sonora, y una de las canciones que suenan es esta bonita balada.

Nicki Nicole, Mora - Toa La Vida. La argentina y el puertorriqueño se ponen de lo más románticos en esta colaboración que todos sus fans esperaban. Y es que cuando encontramos a la persona idónea, todo merece la pena. Eso es lo que expresan en cada uno de sus versos y que ha inspirado a todo el que la ha escuchado.

Abraham Mateo - Repetíamos. El que también está de vuelta es el gaditano, que ha mezclado ritmos modernos y melodías elegantes para traer unos sonidos urbanos de lo más pegadizos. Abraham habla de una relación con una chica que le tiene enamorado. Además, saca su faceta más sensual para protagonizar momentos de pasión con ella.

Jhay Cortez, Anuel AA - Ley Seca. Con una base imparable, estos dos artistas han dado vida al fin a la colaboración que todos sus fans estaban esperando. Está incluida en el nuevo álbum de Jhay, Timelezz, y cuenta con el estilo propio de estos dos protagonistas. Con sonidos urbanos, ambos hablan de una chica que decide soltarse la melena y disfrutar al fin de una noche protagonizada por el baile y el alcohol.

Tokischa, Rosalía - Linda. La estrella española se ha unido a una de las artistas más solicitadas de la escena de la música urbana. Llegan con mucho empoderamiento y un tema de sonidos urbanos con toques dancehall que se convierten en una auténtica obsesión. Además, apuestan por una letra divertida y un estribillo de lo más pegadizo.

Duki - Ley de Atracción. El argentino ha dado la bienvenida a su temporada de reggaeton, y una de las canciones que van a darle sentido a esta nueva etapa es Ley de Atracción. El trapero se deja llevar por los sonidos del género y demuestra que él controla casi cualquier estilo musical. ¡Vuelve Duko!

Drake - Race My Mind. El rapero ha estrenado su álbum Certified Lover Boy, y una de las canciones que incluye es ésta que mencionamos. En su letra habla de contactar con la chica que tiene conquistado su corazón, a quien le pide que vaya a su casa. Ella se hace de rogar.

Cali y el Dandee, Luis Fonsi - Yo No Te Olvido. Si estás pasando por una ruptura, lo nuevo de estos artistas te representa a la perfección. Se unen en una canción de sonidos urbanos pero con un significado emotivo, que es el de intertar recuperar a la persona de la que estabas enamorado/a pero que has perdido. Porque, en ocasiones, es difícil olvidarla/o.

Belén Aguilera - Tirando de Carrete. La artista se ha despedido del verano y también del pasado. Belén nos trae una lección que pide romper con los malos recuerdos y enfocarse en el presente. Toda una oda a los nuevos comienzos. Es otra apuesta valiente que mezcla el pop con sonidos urbanos y que podría estar incluida en el álbum que llegará.

Little Mix - Love (Sweet Love). Las británicas se preparan para el lanzamiento de su disco del próximo 12 de noviembre. Mientras tanto, nos deleitan con adelantos que aumentan nuestro nerviosismo. En esta ocasión llegan con este tema de sonidos pop y mucho significado de empoderamiento para dejar claro que no van a perder más tiempo y van a encargarse de amarse, sobre todo, a ellas mismas.

Jason Derulo - Acapulco. El artista se ha pasado a los sonidos dance para hacernos vibrar con sus nuevos lanzamientos. Jason llega con una canción cargada de energía para despedirse del verano por todo lo alto.

Otros de los artistas que se han unido a la lista de novedades son Agoney con ¿Quién Pide Al Cielo Por Ti?, Imagine Dragons con Monday, Kanye West con su álbum Donda, Moncho Chavea, Yotuel, Original Elias, C de Cama, Omar Montes, Mala Rodríguez, Rvfv y Beatriz Luengo con el remix de Rakata, Don Patricio y Lucas Otero con Mustang y Charli XCX con Good Ones.