Pablo Alborán pone banda sonora a la parte 5 de ‘La Casa de Papel’

Este viernes 3 de septiembre era el día marcado en rojo en el calendario. Concretamente, en el rojo de los monos que visten los atracadores más famosos de la televisión desde hace ya varios años junto con unas caretas del pintor Salvador Dalí. La Casa de Papel está de vuelta con la primera parte de su última temporada, la quinta desde que se estrenó la serie, y poco a poco vamos conociendo algunos detalles de todo lo que nos vamos a encontrar en ella.

Una de las primeras sorpresas la ha lanzado Pablo Alborán a través de sus redes sociales. El cantante malagueño anuncia que será uno de los encargados de poner banda sonora al estreno más reciente de la serie de Netflix con la versión de otro tema histórico, al más puro estilo del ya clásico Bella Ciao. El elegido ha sido esta vez un tema llamado Grândola Vila Morena, el himno que los revolucionarios portugueses hicieron sonar el 25 de abril de 1974, con motivo de la Revolución de los Claveles que derrocó al dictador Salazar.

Por tanto, en esta nueva versión escuchamos a Alborán cantando en un perfecto portugués, y no lo hace solo. Junto a él le acompaña Cecilia Krull, la artista madrileña de origen alemán que conocimos precisamente por poner voz a My Life Is Going On, tema principal de La Casa de Papel desde su primer capítulo. El resultado de su unión es espectacular, y ya llegado el momento de que tú también lo escuches antes de engancharte al que será sin duda el gran estreno de estos días.

Eso sí, a falta de conocer el contexto en el que se utilizará este tema, hemos visto que a su título le acompaña la palabra 'réquiem', que es aquella composición musical que se interpreta en una misa de difuntos. Así que es casi seguro que la escucharemos cuando se produzca alguna muerte en la serie. ¿Qué sorpresas nos tendrán guardadas lxs guionistas de La Casa de Papel en esta ocasión? En cualquier caso y por mucho que pueda dolernos esa pérdida, seguro que la música de Pablo Alborán y Cecilia Krull nos permite ahogar las penas como se merece.

Ambos artistas han mostrado, a través de Instagram, su orgullo por haber podido tener esta oportunidad de la mano del equipo de la serie. "¡SORPRESA! ¡¡¡¡No puedo estar más feliz!!!! GRACIAS", escribía el autor de Vértigo en esa red, a lo que su compañera de canción reaccionaba diciendo que es "un auténtico sueño" hecho realidad.

¡Una de muchas sorpresas que nos encontraremos en la quinta parte de La Casa de Papel! ¿Cuántas ganas hay de devorarla hasta el final?