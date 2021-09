Zzoilo: “Cuando me escribió Aitana estaba fregando los cubiertos en un restaurante”

Hay canciones que cambian la vida. Temas que suponen un antes y un después en la vida de un artista, abriéndole las puertas a toda una industria. Mon Amour ha sido la llave de Zzoilo al mundo de los sueños. Y es que el joven valenciano no se imaginaba todo lo que le iba a pasar gracias a este tema.

Con la ayuda de su propia hada madrina, nada más y nada menos que Aitana, Zzoilo ha entrado al top de artistas españoles más escuchados de agosto en plataforma. Y es que el remix de Mon Amour junto a la cantante de 11 Razones se ha convertido en todo un éxito en menos de tres semanas.

En estos días, Zzoilo ha vivido una montaña rusa de emociones. Sin ir más lejos, se ha subido por primera vez a un escenario. Lo ha hecho delante de cientos de personas acompañando a Aitana para cantar Mon Amour. Una sensación que él mismo reconoció que quería volver a experimentar pronto.

Zzoilo x VGBases - "Mon Amour"

Para conocer un poco mejor al artista, en LOS40 hemos tenido la oportunidad de hablar con él. Le pillamos recién llegado a Madrid tras coger un AVE.

Pregunta (P): ¿Qué tal Zoilo? ¿Dónde te pillo ahora?

Zzoilo (Z): Acabamos de llegar a las oficinas. Tenemos una semanita por delante de trabajo, preparando directos y cosas.

P: Estos días, tras haber lanzado Mon Amour Rémix con Aitana, tienen que estar siendo una locura. ¿Cómo lo estás viviendo?

Z: Pues me está llegando todo tan de golpe, que me está costando asimilarlo a veces. Muy contento y con una motivación muy extrema, pero me viene todo muy de golpe. Ha sido como pasar de cero a cien muy rápido.

P: Han sido tres semanas desde el rémix...

Z: Sí, ha sido cuestión de días.

P: ¿Te imaginabas que podía pasar todo esto?

Z: En ningún momento. Y sigo sin imaginarme lo que puede pasar. Sigue siendo espectacular.

P: Ese mensaje que te llegó de Aitana, ¿fue real?

Z: Fue real la conversación que tuvimos en redes. Todo surgió de ahí.

P: ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando lo viste?

Z: Cuando me escribió estaba trabajando en el restaurante en el que estaba hasta hace tres semanas y pensé en terminar de fregar los cubiertos para poder contárselo a Víctor, mi productor.

P: ¿Has dejado el restaurante?

Z: Sí, lo tuve que dejar porque se nos echaba el tiempo encima.

P: Con toda la repercusión que está teniendo el rémix de Mon Amour, ¿habrá vídeo?

Z: El público decidirá si quiere que haya videoclip o no. Está en el aire.

P: Has empezado a cantar en escenarios. El pasado sábado estabas en Murcia ante cientos de personas. ¿Cómo fue ese momento?

Z: Es la primera vez que me subo a un escenario. Solo lo había hecho en karaokes delante de quince personas. Fue espectacular. Es difícil de describir. Fue muy mágico y potente.

P: ¿Qué canciones elegías el karaoke?

Z: El Canto del Loco siempre. Fan a muerte.

P: Además, el próximo 18 de septiembre también estarás en LOS40 Playa Pop. ¿Hay cositas preparadas?

Z: Allí estaremos dando guerra. Hay más cosas preparadas.

Zzoilo se centra en la música

P: En Spotify tienes canciones desde 2021, ¿pero desde cuándo llevas componiendo y cantando?

Z: Por mi cuenta, en casa con la guitarra, desde los doce años. Pero luego me junte con Víctor y salió Mon Amour. Como nos lo pasamos bien grabando fuimos sacando cositas. Y vamos a seguir sacando música.

P: ¿Cómo es trabajar con Víctor? ¿Cómo os conocisteis?

Z: Era mi compañero de residencia. Nos conocimos en una fiesta. A partir de ahí, me empezó a comentar que producía y hacía bases. Yo tenía la espinita clavada de sacar una canción y ahí salió.

P: ¿Hasta ahora la música no entraba en tus planes?

Z: No. En ningún momento. Creo que en la cabeza de nadie que se dedique a esto está en sus planes. Es algo que llega y lo aprovechas y lo disfrutas.

P: Has estudiado como técnico de atletismo, luego en imagen y sonido y ahora te dedicas a la música.

Z: Sí. Este año iba a empezar dirección de cocina, pero lo vamos a dejar apartado para dar el cien por cien a la música.

P: ¿Se han puesto en contacto otros artistas para lanzar tema?

Z: Bueno, puede ser. (ríe) Está ahí en el aire, como el videoclip.

P: ¿Y algún sello discográfico te ha contactado?

Z: Se ponen en contacto, pero nosotros somos muy nuestros y ahora vamos a presentar cosas grandes pero muy orgánicas.

P: ¿Descartáis entonces estar con un sello ahora mismo?

Z: Así, grande, grande… sí.

Sin duda, a pesar de tener solo 20 años, Zzoilo tiene las ideas muy claras y sabe lo que quiere hacer con su música. El artista está aprovechando al máximo esta oportunidad, apostando por lo que más le gusta: hacer canciones. Tendremos que esperar para poder escuchar las nuevas producciones del joven, pero estamos seguros de que no van a decepcionar.