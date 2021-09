‘Iko iko’: una larga y fascinante historia que culmina con el Nº1 de LOS40

Primero arrasó en la red social TikTok, y más tarde se ha convertido en una de las canciones de este verano: Iko iko, la más reciente versión de este clásico, a cargo de Justin Wellington y Small Jam, es ahora número uno de LOS40. Consigue la primera posición después de nueve semanas en lista y una subida de dos puestos.

Justin Wellington - Iko Iko (My Bestie) feat. Small Jam

Como te contamos en LOS40 cuando te presentamos la canción, Iko iko tiene 68 años de historia: Bajo el nombre Jock-A-Mo, el artista James 'Sugar Boy' Crawford lanzó la primera versión de esta canción en noviembre de 1953. Mucho más conocidas —y ya tituladas Iko iko— son la versión que grabaron Dixie Cups en 1965 y The Belle Stars en 1982, esta última incluida en la banda sonora de Rain man.

Fue precisamente la versión recogida en la película la que inspiró a Justin Wellington, un productor veterano que lleva dos décadas grabando música. “La de la banda sonora de Rain man es muy versión favorita y se convirtió en el catalizador que inevitablemente me llevó a formular la mía”, ha declarado en una entrevista.

Aunque nació en Papúa Nueva Guinea, Justin es descendiente de australianos y, de hecho, actualmente reside en el país de los canguros. Con Iko iko consigue, pues, el tercer número uno para Australia en lo que llevamos de 2021: antes lo lograron Sia (con Let's love, a dúo con el francés David Guetta) y el jovencísimo The Kid LAROI (con Without you). Para Iko iko, Wellington se acompaña de Small Jam, un grupo de las Islas Salomón. ¡Enhorabuena!