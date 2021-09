Es oficial: Kaley Cuoco se separa de Karl Cook

Es una de las protagonistas de The Big Bang Theory, la serie que ha conquistado a millones de personas en todo el mundo. Pero Kaley Cuoco también se ha ganado el apoyo de sus seguidores fuera de la pantalla.

Siempre se ha mostrado muy activa en redes sociales, donde ha compartido con sus fans múltiples momentos de su vida. Muchos de ellos han estado protagonizados por su marido Karl Cook. Pero ahora ambos han decidido tomar caminos separados.

Así lo han anunciado en un comunicado a través de la revista People. "Con un profundo amor y respoeto el uno por el otro, nos hemos dado cuenta de que nuestros caminos han tomado diferentes direcciones. Hemos compartido mucho públicamente así que, aunque preferíamos mantener en privado este aspecto de nuestras vidas personales, hemos querido ser sinceros con nuestra verdad juntos. No hay rabia ni animosidad. Todo lo contrario", dicen en el comunicado.

"Hemos tomado esta decisión juntos con un inmenso respeto y consideración del uno por el otro y os pedimos que hagáis lo mismo para entender que no compartiremos ningún detalle adicional", concluyen.

Esta noticia ha entristecido a todos sus fans, quienes han seguido muy de cerca su relación. No obstante, otros han querido mostrarle todo su apoyo.

La pareja empezó su relacion en 2016. Un año más tarde se comprometieron y, en 2018, se dieron el "sí, quiero" en una ceremonia que tuvo lugar en un establo de caballos. Ellos siempre han mostrado tener un amor especial por estos animales.

Lo cierto es que aunque a algunos no les ha sorprendido la noticia, otros no consiguen salir de su asombro después de que ambos celebrasen públicamente su tercer aniversario de bodas con unas bonitas palabras. "¿Cómo has aguantado estar casado conmigo durante tanto tiempo? Estoy impresionada. Te amo tanto que no te haces una idea. Feliz aniversario!", decía la actriz. "Estoy de acuerdo. Estoy tan sorprendido como tú que hayan pasado tres años. Se siente como un flash. Te amo mucho y no puedo esperar a millones de años más", añadió su (ahora) exmarido.

Ellos han asegurado que, aunque hayan decidido tomar caminos separados, sienten una gran admiración el uno por el otro. Y eso es lo que de verdad importa. Y a ti, ¿te ha sorprendido la noticia de su separación?