Los 40 de Beyoncé: una playlist para celebrar el cumpleaños de Queen B

Beyoncé es una de esas personas que han dejado huella en la industria de la música (y seguirá haciéndolo). Queen B ha inspirado a millones de personas con sus canciones y ha jugado un papel muy importante en la lucha contra el racismo y la persecución de la presencia femenina en la industria. Es una verdadera referente.

Su interés por la música comenzó desde niña. En la escuela ya participó en concursos de talentos y poco a poco iban conociendo su voz como un auténtico regalo. Es por ello por lo que muchos de sus temas se han convertido en verdaderos himnos.

Este 4 de septiembre, Beyoncé está de celebración. Sopla 40 velas y estamos seguros que lo hará rodeada de su marido Jay-Z y sus hijos Blue Ivy, Rumi y Sir. En LOS40 hemos creado una playlist para reproducir en bucle y celebrar las cuatro décadas de vida de una de las figuras referentes de la música.

Entre las canciones se encuentran los números 1 en la lista de LOS40. El primero fue en agosto de 2003, Crazy In Love, y, el último (por ahora), en enero de 2008, Perfect Duet con Ed Sheeran. Pero en esta lista también encontramos todas aquellas canciones que han tenido un hueco en nuestra lista, tanto con su primer grupo Destiny's Child como en solitario. También están sus colaboraciones con artistas como Coldplay y Naughty Boy.

Pero eso no es todo. La playlist se cierra con un remix dance que incluyó un sampler de una canción con su voz. ¿Sabes cuál es? The Girl Is Mine de 99 Souls.

Lo cierto es que no solo los temas de Beyoncé han sido versionados por multitud de artistas en el mundo. Nuestra protagonista también nos ha deleitado en alguna ocasión con su toque más personal en otros clásicos de la música. Lo hizo con Back to Black de Amy Winehouse para la película El Gran Gatsby. También con Can You Feel The Love Tonight de Elton John para la adaptación de El Rey León y con The Beautiful Ones de Prince. Pero estos son solo algunos ejemplos.

Beyoncé es una artista de los pies a la cabeza, y en estos 40 años de vida se ha convertido en una de las mayores referentes musicales a nivel mundial. ¡Felicidades, Queen B!