Bob Dylan, U2, R.E.M., Red Hot Chili Peppers… Mark Howard desvela los secretos del estudio de grabación

Mark Howard es uno de esos artistas que están en la sombra, uno de esos productores, mezclador e ingeniero de sonido que trabajan en los estudios de grabación sacando lo mejor de los artistas y él lo ha hecho con míticos como U2, R.E.M., Bob Dylan, Iggy Pop o Red Hot Chili Peppers, entre muchísimos otros.

Él tiene información de primera de mano de cómo se comportan todos esos artistas mientras graban sus discos. ¿Se presentan al estudio con los deberes hecho o alguien decido por ellos? ¿Si Neil Young solo está dispuesto a grabar en noches de luna llena, ¿hay que hacerle caso?

Él tiene las respuestas. Es el que ha grabado a Bono con varios micrófonos al mismo tiempo. El que ha visto a Dylan blandiendo una guitarra cual bate de béisbol cerca del cráneo de un productor y el que ha estado con Iggy Pop con pantalones transparentes y sin ropa interior.

Un libro de anécdotas y secretos

Ahora ha decidido reunir algunas de esas anécdotas y experiencias en ¡Grabando!, un libro que se presenta como si fuera una especie de pase vip entre bastidores que nos descubre la vida de los músicos más emblemáticos.

Es poco habitual indagar en esos momentos de creación que encierra a los músicos entre cuatro paredes y él lo ha hecho. Ahora, como testigo de multitud de anécdotas, se recrea contándolas para darnos una visión nueva de los estudios de grabación.

Además, ofrece los secretos de los métodos empleados para conseguir el mejor sonido para cada uno de los artistas, en unas escenas que han acompañado la música que ha quedado grabada para la posteridad en álbumes tan icónicos como Time Out Of My Mind de Bob Dylan, American Caesar de Iggy Pop, Monster de R.E.M. o All That You Can’t Leave Behind de los U2.

Gracias a este libro podemos descubrir curiosidades como que Bob Dylan solo graba de noche o que Tom Waits tiene un curioso vocabulario. Manías y excentricidades de unos veteranos que han conformado la élite del rock mundial.

Bob Dylan le dio las gracias a Mark Howard cuando aceptó el Grammy al mejor álbum del año asegurando que había logrado un tipo concreto de sonido que no se conseguía todos los días.

A partir del 8 de septiembre podremos encontrar en librerías este libro que enamorará a cualquier amante del rock clásico.