Paloma Cuevas podría volver a estar ilusionada tras su divorcio con Enrique Ponce

Este último año no ha sido fácil para Paloma Cuevas que ha tenido que vivir de manera pública la negociación de su divorcio con Enrique Ponce. Eso sí, siempre intentando mantener esa discreción de la que siempre ha hecho gala. El torero, por su parte, ha continuado disfrutando de su relación con Ana Soria.

El 15 de julio se daban por finalizados legalmente sus veinticinco años de matrimonio. Y la vida continua para ambos que todavía siguen y seguirán unidos de por vida por sus hijas. En unos días celebrarán la primera comunión de su hija pequeña y lo harán en la que fue residencia familiar, La finca La Cetrina que, han puesto a la venta.

De todo eso han hablado en Viva la vida, aunque también del estado actual de Paloma que parece que no lo está pasando tan mal como algunos podrían estar pensando.

Una nueva ilusión

“A mí lo que me han dicho amigas suyas es que está muy bien y que está muy ilusionada, y hasta ahí puedo leer”, anunciaba Makoke que se ha puesto en contacto con el entorno más cercano de la que fue mujer del torero.

Emma García ha intentado indagar un poco más en el asunto. “Me dicen que le ha cambiado la cara, que está muy contenta, está muy ilusionada. Hasta ahí puedo leer y palabras textuales que me dijeron sus amigas”, insistía la ex de Kiko Matamoros que no parecía muy dispuesta a entrar en detalles.

La presentadora le ha preguntado, entonces, por su opinión personal y Makoke no ha dudado en asegurar que “yo creo que sí que está con alguien”.

El que también ha aportado algún detalle más sobre esta posible ilusión es José Antonio Avilés. “Ella, hace dos semanas, estuvo en una boda en el norte. Cuentan que iba acompañada por alguien y una amiga que parece que es la que le hace un poco de carabina para que no se sospeche tanto”, informaba.

Pero de momento, el que le podría haberle devuelto la ilusión a Paloma Cuevas permanece todavía en el anonimato y no se ha desvelado su identidad. Habrá que ver si realmente ella también logra rehacer su vida sentimental como ya lo ha hecho su ex.