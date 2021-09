Terelu Campos abandona el plató tras ver el vídeo de despedida que le han hecho a su hermana Carmen Borrego

Emma García ha vuelto este fin de semana a Viva la vida tras unas merecidas vacaciones y, de golpe, se ha tenido que enfrentar a la despedida de una de sus colaboradoras: Carmen Borrego.

"Todos trabajamos en esta profesión y llega un momento que te hacen una oferta, la valoras y decides. Me hubiera gustado continuar. Las cosas no han podido ser y he tenido que tomar una decisión. Pero eso no quiere decir que no me vaya súper agradecida a este programa", decía Borrego que ha fichado por Sálvame.

"Terelu reaccionó muy bien y entendió los motivos que yo le di. Le entró el instinto de protección de ‘¿sabes dónde te metes?’. Sé muy bien dónde me meto. Me meto en el momento en el que estoy más fuerte. Espero tener buenas tardes y tardes difíciles", aseguraba sobre la reacción de su hermana al conocer la noticia.

Son muchos los que auguran tardes complicadas para la hermana de Terelu Campos, sobre todo, porque hay muchos temas que le pueden hacer daño como se demostró con el vídeo de despedida del programa en el que se hizo mención a problemas con sus hijos que no le sentaron nada bien.

Terelu abandona el plató

Ni a ella ni a su hermana que se cogió un enfado monumental. “Está muy bien que se haga este vídeo para que se vea a dónde va, pero poner el tema de sus hijos me parece bastante innecesario, bastante innecesario y se lo digo al equipo entero de este programa. Muchas gracias. Así de claro, es innecesario, un daño con algo que es muy feo”, decía visiblemente afectada.

“Yo no tengo nada más que decir. Que te doy las gracias Terelu porque todo el mundo que me conoce sabe que es terrorífico y yo pensé que me podía ir con un poco más de cariño. Ya veo que no”, añadía Carmen.

Pero Terelu no pudo contener su ira y tras soltar un “me cago en la mar”, cogió su móvil y salió de plató totalmente airada para sorpresa de todos. La paresentadora siguió sin más alusión a lo ocurrido y le dedicó unas bonitas palabras a la colaboradora.

Momento de despedidas

“La noticia que me diste ayer me dolió mucho porque te quiero y porque he trabajado super a gusto contigo. Me alegré mucho por ti, porque al final esto te va a ayudar en tu economía que es de lo que se trata y el motivo que me explicaste. En el terreno profesional lo entendí, pero en el tema personal me alegro, pero me da pena porque he conocido a una Carmen muy vulnerable que se ha venido arriba, que se ha recuperado de momentos muy complicados que has vivido. Creo que te vas fuerte, creo que te vas creyendo en ti y con el cariño de esta presentadora, que no quiere ser para ti una presentadora sino una compañera y una amiga”, le dijo a Carmen.

Ella, por su parte, quiso decir algo a sus compañeros. “Quiero decirle a Ana (María Aldón) que, aunque me vaya voy a estar pendiente de ti, me pareces una tía estupenda, que necesitas muchas veces hablar y que, si me necesitas, me vas a tener siempre. Kiko (Matamoros) con sus más y sus menos, yo no tengo una mala relación con Kiko, lo he dicho siempre y lo mantengo, él no va a estar de acuerdo conmigo nunca y yo con él tampoco, pero no implica eso tener una mala relación. Yo a Avilés hace más de un mes que le tengo bloqueado, le voy a desbloquear porque hoy he sentido, de verdad, que me quiere. Me da pena que Enrique (del Pozo) se quede al final con ese mal sabor de boca de mí”, explicaba antes de acabar abrazada por Enrique y ante las acusaciones de peloteo de Diego Arrabal que volvía al programa.

Ahora toca comenzar una nueva etapa en Sálvame que luchará por recuperar audiencia.