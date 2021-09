Todo lo que debes saber de la nueva crema de Mercadona baja en colesterol que triunfa en ventas

Mercadona continúa en su senda triunfal innovando con productos que triunfan en ventas. En este caso, se trata de uno bajo en colesterol perfecto para adelgazar y que es, además, apto para veganos.

Se trata de la nueva crema de tofu Hacendado, constituida mayormente por un alimento que se ha puesto de moda en el auge de la dieta vegana. No obstante, es muy recomendable para cualquiera a pesar de llevar siempre consigo la etiqueta de ser un sustituto de la carne.

Aunque por ahora no se ha hecho absolutamente viral en TikTok como su crema estilo kinder, lo cierto es que está volando de las estanterías por su atractivo contenido y precio de lo más económico: ya venden 1600 unidades al día.

Además, la propia cadena muestra en su cuenta oficial de Instagram algunas ideas para su consumo. "Con mermelada, salmón, aguacate o frutos secos, es ideal en tostadas, sándwiches y canapés. Además, da cremosidad a postres, tartas, salsas o cualquier tipo de plato", dicen en un comunicado. ¡No se les pasa ni una!

¿Cuánto cuesta y cuáles son sus ingredientes?

Esta crema de tofu, como ya hemos adelantado, es ideal para una dieta vegana por estar compuesta al 100% por ingredientes de origen vegetal. No obstante, esto no quiere decir que el resto de consumidores no deban ir a por ella; más bien, todo lo contrario.

De esta forma, este es el contenido del alimento que está volando del famoso supermercado:

Tofu 82% (agua, habas de soja, gelificante: cloruro de magnesio de origen marino que puede contener trazas de frutos secos).

Aceite ecológico de girasol

Aislado de proteína de soja

a-dextrina

Estabilizante (goma xantana)

Sal

Fermentos seleccionados

En comparación con un queso crema (que podría ser su equivalente "no vegano"), posee unas características considerablemente más saludables. Poniéndolo al lado de la marca más conocida de queso crema, por cada 100 gramos tiene menos calorías (169 kcal vs. 267 kcal), menos grasa (15g vs. 26g) y más proteína (5,4g vs. 4,1g).

Por otro lado, la tarrina de 200 gramos está a la venta por tan solo 2 euros. Un precio de lo más asequible que ha convertido este lanzamiento como una de las últimas estrellas de Mercadona.