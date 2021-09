Pilar Rubio sorprende en ‘El Hormiguero’ confesando el delito que cometió de joven

Ya es oficial: El Hormiguero ha vuelto. Tras los meses de vacaciones de verano pertinentes, el formato de Pablo Motos presentó su primer programa de la temporada con Pilar Rubio como invitada. Y por supuesto, que la madrileña se sometiese a las preguntas del presentador trajo algún que otro titular de lo más llamativo.

Eso sí, todos han estado bastante alejados de los que Motos se propuso desmentir junto a ella en la primera parte de la entrevista. Como regalo de bienvenida, empezaron a comentar las noticias falsas o con click-bait que tanto ella como Sergio Ramos han copado en los últimos meses. Aunque no fue esa sección la que terminó por sorprender a sus seguidores.

Fueron Trancas y Barrancas las que trajeron el momento más sincero de la noche, que en un juego de adivinar qué es verdadero y falso al respecto de Rubio y Motos, terminaron por descubrir uno de los secretos más inesperados de la también actriz.

Tras intimidades como que el padre de Pablo solo llevaba peluquín en fin de semana o que Pilar ha decidido apuntar a sus perros a un curso de natación este mismo verano, acabó por salir en pantalla una de las preguntas más comentadas de la noche. De vuelta en el turno de la inminente vecina parisina, se preguntó lo siguiente: "¿Qué delito cometió Pilar en su juventud?".

Ni si quiera la propia invitada pudo disimular su cara de sorpresa al oír la cuestión, y se dispuso a escuchar las opciones. Entre lo que las hormigas ofrecieron fue robar cadenas de bicis para hacer bisutería heavy, abrir coches para robar las cintas de casette de dentro o si le robó la guitarra a Jon Bon Jovi.

Aunque Motos se decantó por la última -a sabiendas de lo rockera que es que su invitada y amiga-, la única cierta era que en sus años de juventud se dedicó a abrir varios coches. El motivo no iba más allá de robar las cintas que había dentro para poder reutilizarlas. Eso sí, tuvo que explicarse aún más a petición de las hormigas.

La explicación del delito

"Tú no eras la que abría el coche", se empeñó en aclarar antes de nada la hormiga de Juan Ibáñez. La invitada, tras esto, no dudaba en contar cómo sucedió todo: "Yo no lo abría, pero iba con mis amiguetes y uno abría el coche con varilla", relataba Rubio. Algo que tranquilizó al presentador, que siguió indagando en el tema.

"Nos llevábamos las cintas para luego ponerle un celo y grabar encima", terminaba de contar, alegando que era para no tener que comprar cintas vírgenes. Un método que parecía no tener más problemas que la sustracción de los casettes, pues ella misma ha asegurado en el programa que se preocupaban de dejarlo todo igual a como lo encontraban. Un secreto que, según Motos, "ya ha prescrito".