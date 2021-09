El emocionante discurso de Nagore Robles contra la brutal agresión homófoba en Madrid

La terrible agresión homófoba que sufrió un chico de 20 años en el centro de Madrid nos ha conmocionado a todos. Y, afortunadamente, muchas figuras públicas han utilizado sus medios para alzar la voz y condenar este brutal episodio. Es el caso de Nagore Robles.

La presentadora de Sobreviviré, el espacio diario que se emite en Mitele Plus, ha querido empezar el programa de este martes con un emotivo discurso en el que ha denunciado lo que ha ocurrido en el barrio de Malasaña.

"No puede entender cómo en 2021 todavía suceden estas cosas", ha empezado diciendo, entre lágrimas. "Cómo hay personas que no se siguen sorprendiendo ante este tipo de agresiones. Cómo hay puestos importantes que deciden por la seguridad de los ciudadanos y que se quedan de brazos cruzados, señalándose los unos a los otros".

Nagore Robles se emociona y condena la homofobia que está sufriendo últimamente el país



¡QUÉ GRANDE ERES @Nagore_Robles ! 🏳️‍🌈❤️ #Sobreviviré pic.twitter.com/exYwYI7OwW — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 7, 2021

Y ha añadido: "A mí, a Nagore Robles de 38 años, no me vale con que tengamos un día al año para reivindicar y salir a las calles el día del orgullo gay. No me vale con eso".

Además, Nagore ha querido compartir con su audiencia un sentimiento y una idea que ahora mismo tiene muy presente. "Hace tiempo que decidí quitarme el tapón de las emociones, sean del tipo que sean. Todos queremos sentirnos integrados, sentirnos libres y expresar lo que queramos. Nuestra forma de hablar, de comportarnos", ha afirmado. "Es algo muy importante que nos hace sentir libres, fuertes y seguros. Me gustaría que todo el mundo, al otro lado, se sintiera así".

Gracias Nagore por tus palabras.