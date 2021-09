Jorge Javier Vázquez: “Jamás pensé que a mis 51 años iba a vivir intranquilo por ser gay”

Nagore Robles no ha sido la única cara de Telecinco que ha utilizado su altavoz para condenar la brutal agresión homófoba sufrida por un joven de 20 años al que marcaron la palabra ‘maricón’ en el culo con un cuchillo. Jorge Javier Vázquez también ha querido denunciar lo ocurrido y lo ha hecho este mismo miércoles ante la audiencia de Sálvame, el programa estrella de Telecinco.

"Empiezo a vivir intranquilo en esta ciudad [Madrid]. Por primera vez en mi vida no me siento seguro a la hora de salir por según qué sitios. Y no estamos en el peor momento. Esto va a ir a más porque hemos sido demasiado tolerantes con los discursos de odio", ha asegurado Jorge Javier en el formato de La fábrica de la tele.

"La semilla ya está sembrada. Ahora está creciendo, pero todavía queda que crezca con más fuerza. Esto no va a parar, lamentablemente. Todavía vamos a tener que hablar de más agresiones, cada cual peor. Estos agresores lo que buscan es mayor notoriedad", ha añadido.

Jorge Javier Vázquez condena la homofobia: “Estamos ante un problema gravísimo que se tiene que parar ya. Todos los partidos políticos tienen que ponerse las pilas” #yoveosalvame pic.twitter.com/c6qGO0c6DV — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 7, 2021

A continuación, el presentador estrella de Mediaset ha pedido responsabilidad a los políticos de este país para que actúen ya: "Todos los partidos políticos de este país, sin excepción, tienen que ponerse las pilas. Maltratan y matan a las mujeres. Maltratan y matan a personas del colectivo LGTBI. No conozco a ningún hombre al que se le haya maltratado o matado por ser heterosexual. Estamos en un momento muy crítico y de vosotros, los que estáis al mando, depende que esto pare".

"Esto se debe condenar sin paliativos. A mis 51 años jamás pensé que iba a vivir intranquilo por ser gay", ha sentenciado. Bravo, Jorge Javier.