The Kid LAROI, Ozuna y Tainy se suman a las actuaciones de los MTV VMA's

No queda nada para que conozcamos a los ganadores y ganadoras de la nueva edición de los MTV VMA’s. Los premios tendrán lugar el próximo 12 de septiembre en Nueva York. Este 2021, los premios musicales vienen pisando fuerte teniendo a Doja Cat como presentadora. La intérprete de temas como Say So y Kiss Me More coge el relevo a Lady Gaga, quien presentó la edición de 2020.

Además, Doja Cat también tendrá su propia actuación. Y es que la artista va a ser protagonista por partida triple. Presenta, actúa y está nominada en varias categorías. De hecho, puede llevarse uno de los premios más importantes: el de artista del año.

Pero Doja Cat no va a ser, ni mucho menos, la única artista que cante encima del escenario del Barclays Center de Nueva York. Hace unos días, se confirmaron las actuaciones de Shawn Mendes, Chloe Bailey, Twenty One Pilots, Lil Nas X y Olivia Rodrigo. Unos shows que pueden dar mucho que hablar.

Nuevos confirmados

Ahora, cuando queda menos de una semana para el gran día, MTV ha anunciado el nombre de otros cuatro artistas que estarán encima del escenario.

El primero que ha desvelado ha sido el de The Kid Laroi. El australiano, que acaba de cumplir 18 años, estará dándolo todo encima del escenario. Y es que no podía faltar en esta edición. Sobre todo si tenemos en cuenta que ha tenido dos de los éxitos del año: Stay y Without You. Tendremos que esperar para ver con que nos sorprende en los VMA’S. ¿Se traerá a su amigo Justin?

Desde Puerto Rico acudirá Ozuna. El cantante pondrá el acento latino a la gala, llenando de ritmo Nueva York. Cabe recordar que la última vez que acudió fue junto a la mismísima Rosalía. Los dos artistas cantaron Yo x Ti, Tu x Mi, poniendo de pie a todo el público. Ahora el artista vuelve a los premios. ¿Presentará alguna nueva canción?

Otro de los rostros que estarán en el Barclays Center de Nueva York será el de Tainy. El productor acompañará a Shawn Mendes durante su actuación. Ambos defenderán el teme Summer Of Love, que tantas alegrías nos ha dado este verano.

La última confirmación que han dado este martes es la del rapero Jack Harlow. El artista estará junto a Lil Nas X cantando el tema que tienen juntos: Industry Baby. Vamos, que se ha quedado un cartel de lo más completo.

Te recordamos que puedes ver todos los nominados y nominadas de este 2021. Entre ellos, cómo no, se encuentran algunas de las estrellas del momento: desde Olivia Rodrigo a Billie Eilish, pasando por Ariana Grande y Taylor Swift. ¿Quiénes se llevarán los galardones este año?