Aitana cancela uno de sus conciertos y aplaza otras dos fechas de la gira por causas de salud

Malas noticias para Aitana y sus fans. Aunque ha sido la alegría de mucha gente después de pasarse el verano girando por España, ahora tendrá que tomarse un descanso obligado. La artista necesitará unos días más para recuperarse por completo de la laringitis que sufre desde la semana, que justo coinciden con fechas clave en su 11 Razones Tour.

Todo empezó hace una semana, cuando la cantante fue diagnosticada de la ya mencionada irritación de laringe. Por desgracia, el reposo que tuvo que hacer para poder seguir dándolo todo sobre el escenario hizo que la fecha del pasado 3 de septiembre se trasladase al próximo 30 de octubre. Ella misma, de lo más afligida, pidió disculpas a sus fans anunciando su nueva fecha.

Por desgracia, lejos de mejorar, los médicos le han dado la peor noticia que podía recibir ahora mismo. Ella misma compartía un post en el que se puede ver el comunicado de GTS y una pequeña nota personal:

Estas nuevas directrices para mejorarse por completo pasan por descansar la voz más días, algo que acaba afectando hasta por tres fechas. La peor parada ha sido Córdoba -programada para el 8 de septiembre-, que tras la imposibilidad de reagendarla ha tenido que ser cancelada. Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, previstos para el 10 y 11 de septiembre respectivamente, han sido reprogramados para el 1 y 2 de octubre.

Por supuesto, las entradas para el concierto de la ciudad andaluza serán reembolsadas por el mismo canal por el que se adquirieron. En el caso de las islas, la entrada ya comprada será válida para la nueva fecha, aunque los compradores también tendrán 15 días para poder solicitar la devolución de las mismas.

Las palabras de Aitana

Después de la triste noticia, la extriunfita no dudaba en mandar un mensaje a sus fans: "Yo solo puedo deciros que lo siento… y no sabéis cuánto. Tras 5 días con laringitis, no he avanzado lo necesario como para poder hacer los conciertos esta semana. Bajo estrictas indicaciones de mi médico debo guardar reposo de la voz (cantada) para poder enfrentarme en perfectas condiciones a los siguientes conciertos que nos quedan en 11 Razones tour", contaba en el mismo post.

Tremendamente afectada, ha confesado lo que más le ha costado de toda esta situación. "Estoy muy triste porque llevo ya 10 días sin veros y se me está haciendo un poco cuesta arriba, pero se que en nada voy a estar perfecta y que volveremos todos con mucha más fuerza", proseguía en su comunicado antes de dar las gracias a sus seguidores.

La próxima fecha de la gira -más allá de las aplazadas- será el próximo 24 de septiembre en Mairena de Aljarafe, y el hecho de que no se haya pronunciado al respecto de ella parece apuntar a que habrá podido recuperarse para entonces.