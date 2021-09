Hugo Molina: El niño del tambor de ‘Got Talent’ se pasa al fútbol y su madre critica cómo se da la noticia

Hugo Molina era tan solo un niño cuando en 2019 dejaba a toda la audiencia de Got Talent con la boca abierta con su habilidad para tocar un tambor. Tenía solo dos años en aquel momento. Ahora tiene alguna más, pero parece que su talento se diversifica.

Después de convertirse en el ganador más joven del talent show, no solo en España, sino a nivel mundial, pasó a convertirse en un influencer que cuenta con más de 60.000 seguidores en Instagram que siguen día a día sus progresos y su crecimiento.

Su madre compartía en las últimas horas que su pequeño había encontrado otra vocación: el fútbol. Nos mostraba unas imágenes de su pequeño en el campo en su primer día de entrenamiento tras haberse sometido a varias pruebas médicas. En otra de las fotos que difundía en redes podíamos verle tumbado en una camilla haciéndose un chequeo digno de los más profesionales.

El caso es que, en seguida, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, aunque la madre ha querido mandar una reprimenda por cómo se ha enfocado.

Hugo Molina va de sueño en sueño. Tras arrasar en @GotTalentES con tan solo dos años tocando el tambor, la familia comunica que acaba de someterse a las pruebas médicas para empezar a jugar en un equipo de fútbol https://t.co/d31yDpfl4f — Informativos Telecinco (@informativost5) September 7, 2021

Desmentido

“Llamamiento, por favor, a los periodistas, que haya por la zona, porque sé que muchos me veis. Vamos a ver, una cosa es que a mí no me importe, porque tenemos una vida más o menos pública, que publiquéis noticias que yo comparta de la progresión de Hugo, de nuestra vida en sí. No me importa, pero no contéis mitad verdad, mitad mentira”, decía en sus stories.

“Es verdad que a Hugo le hemos metido en un club porque él lo ha decidido, él ha querido apuntarse al fútbol, pero nadie ha dicho que sea en el Recreativo de Huelva, es que no confundamos las noticias”, continuaba. Y es que, en su paso por Got Talent, Hugo dejó claro que era seguidor de ese equipo y muchos han dado por hecho que empezaba a formar parte de su cantera, pero no, la madre ya que ha encargado de desmentirlo.

Nueva temporada de Got Talent

Got Talent está a punto de estrenar nueva temporada en la que tendremos como jurado a Edurne, Risto Mejide y Dani Martínez. El más temido de los tres ha desvelado en la presentación de esta nueva entrega, que le veremos vivir su peor momento en el talent.

“Hay un momento en el que lo paso muy mal. A mí Got Talent me empuja a límites a los que pensé que no llegaría, tiene ese poder. Cuando crees que lo has visto todo hay una actuación en la que mi sintomatología es que me sudan las manos. Cuando me sudan es que algo muy fuerte está pasando”, aseguraba.

Veremos actuaciones con riesgo extremo. “Yo recuerdo al menos dos que ya concursaron y han vuelto picados porque Risto les dijo que le había faltado riesgo”, ha asegurado Dani sobre actuaciones que van a dejar huella y añadía que, “hay alguien de León que va a venir a hacer algo que no se ha visto en la tele nunca y no se va a volver a ver jamás”.