La deuda pendiente con Eva Santolaria: “En los créditos no consta, pero ha invertido muchas horas”

En los últimos años, la carrera de Eva Santolaria ha estado muy ligada a la de su marido, el conocido creador y productor Pau Freixas. Cites, Sé quién eres o Benvinguts a la familia son algunas de las series en las que ha participado la actriz y muy pronto la podremos ver protagonizando su próxima apuesta de Movistar+: Todos mienten.

Sin embargo, más allá de su faceta como actriz, Santolaria se ha implicado al máximo en todos esos proyectos que después ha firmado Freixas y el guionista ha querido reconocer ahora su labor al frente de la mayoría de sus producciones, desvelando en el FesTVal de Vitoria que desde la película Héroes ha formado parte del equipo de guion sin figurar en los créditos.

"En toda mi carrera, desde que la conozco, ha sido la editora de guion", afirmó Pau Freixas. "En los créditos no consta, pero ha invertido muchas horas en editar lo que yo escribía y en pelearse conmigo. En ese sentido, he sido muy injusto con ella. Desde Héroes tendría que haber constatado en los créditos de todas las series y películas que he hecho".

Cada una de las historias de Pau Freixas, esas tan reconocibles por el público, cuentan con el toque final de Eva Santolaria. "No escribe, pero está en la sala de guion", señaló. “Sugiere cosas y machaca los diálogos. Yo no hubiera exigido tanto a los guiones si no tuviera a Eva. Sin ella lo que he escrito sería mucho peor".

Eva Santolaria, una actriz con mucho "guion"

Eva Santolaria fue el icono de toda una generación gracias al papel de Valle en Compañeros. Pero aquella chica con mechas rubias que veíamos en la serie de Antena 3 tenía otras inquietudes y ahora, muchos años después, las conocemos.

"El guion es algo que siempre me ha llamado la atención. Se me conoce por mi trabajo como actriz, pero de alguna manera, con mis parejas o compañeros de trabajo, siempre he estado leyendo los guiones y comentándolos", explicó Eva Santolaria en la presentación de Todos mienten.

Y añadió: "Cuando hay parones como actriz me da la vida estar en guion porque es una manera de seguir trabajando, de estar metida en ficción. Con Pau encontré a mi media naranja. Me flipaba lo que hacía y desde entonces hemos ido colaborando. Estoy en el proceso desde la primera idea. Poder hacer este viaje con él me enriquece y me parece apasionante".