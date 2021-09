La boda de "cuento de hadas" de Lily Collins ('Emily in Paris')

Como si de un cuento se tratase, Lily Collins y su novio, Charlie McDowell, ya se han casado en una ceremonia al aire libre que ha hecho sentir a la protagonista de Emily in Paris como una auténtica princesa: "Lo que empezó como un cuento de hadas es ahora mi realidad para siempre. Nunca seré capaz de describir cómo de místico ha sido este fin de semana, pero mágico es un buen sitio para empezar...", escribía la hija de Phil Collins en sus redes sociales.

La boda fue el pasado 4 de septiembre en un entorno natural ubicado en Colorado y celebrada al aire libre, tal y como demuestran varias de sus fotos en las que la actriz no puede aparecer más sonriente y radiante con el rostro totalmente descubierto gracias a un recogido bajo.

Centrándonos en una de las grandes incógnitas del mundo de las bodas y teniendo en cuenta que Lily Collins es considerada todo un referente en moda y aplaudida por la crítica como una de las estrellas jóvenes más elegantes del momento, el vestido de novia no iba a pasar desapercibido. Firmado por Ralph Lauren, la protagonista de Emily in Paris (y de otras películas que te presentamos aquí) se decantó por un modelo entallado con silueta tipo sirena, de manga larga y cuello alto, todo él cubierto de encaje. Aunque, si hubo algo en su estilismo que ha llamado la atención de publicaciones de moda de todo el mundo ha sido la capa con capucha que llevó la actriz. ¿Habíamos mencionado ya que parece una princesa Disney?

"Nunca he querido tanto ser 'ese alguien' para otra persona, y ahora puedo ser tu esposa. Oficialmente somos el 'para siempre' del otro. Te quiero más allá", escribía Lily Collins derrochando romanticismo junto a una imagen besando a su esposo. "Me he casado con la persona más generosa, detallista y bella que he conocido. Te quiero", respondía el novio.

Un acontecimiento que han celebrado celebs tan reseñables como Reese Witherspoon, Lionel Richie, Diane Kruger, Sarah Hyland, Maddie Ziegler, Vanessa Hudgens, Anya Taylor-Joy, Courtney Cox o la mismísima Penélope Cruz, todos ellos deseando sus mejores deseos a la pareja y coincidiendo en la idea de que están adorables en las imágenes.

Lily Collins, de 32 años, y Charlie McDowell, de 38, comenzaron su relación sentimental en el año 2019 y fue en septiembre del año pasado cuando el director de cine le pidió matrimonio a la hija de Phil Collins en de forma completamente inesperada y mientras hacían una ruta de senderismo en Nuevo México. "Estábamos en un viaje por carretera, que nos encanta hacer con nuestro perrito, y él lo planeó todo. No había ningún ser humano en varios kilómetros a la redonda. Fue muy hermoso”, explicó hace unos meses la protagonista de la serie de Netflix en una entrevista con Halo of Stars.

¿Quién es Charlie McDowell, el marido de Lily Collins?

Trabaja como director de cine y su película más conocida es The One I Love (2014). Además, es hijo del actor Malcolm McDowell (Alex DeLarge de La naranja mecánica) y la actriz estadounidense Mary Steenburgen (Clara de Regreso al futuro 3). En cuanto a sus amores previos a Lily Collins, Charlie McDowell ha salido con la hermana de Hilary Duff (Haylie Duff), con actriz y cantante Kristin Chenoweth de 52 años, con la actriz Rooney Mara y, durante aproximadamente un año, con la también actriz Emilia Clarke (Juego de Tronos).

¡Enhorabuena a los recién casados!