El ‘Good 4 u’ de Olivia Rodrigo tiene ahora una versión más latina gracias a Camila Cabello

Camila Cabello está de plena actualidad por diversos motivos. Por un lado está el inminente lanzamiento de Familia, su próximo álbum del que ya nos ha presentado alguna cosa que nos ha dejado con ganas de más. El confinamiento la ha devuelto a sus raíces y le ha marcado unas nuevas prioridades que están muy presentes en su nuevo trabajo.

Pero es que además, el estreno de la versión de Cenicienta en Amazon Prime Video ha dejado claro que lo de la actuación en musicales podría ser uno de sus puntos fuertes. Se nota que vuelve empoderada y con ese rollo positivo y de autoestima que predica en sus redes sociales.

Y por si fuera poco, llega en modo sororidad con otras cantantes. Si hay una joven promesa que no ha pasado desapercibida para nadie, esa es Olivia Rodrigo. Camila lo sabe y, no dudó en piropearla cuando sacó su disco. Aseguró que le había parecido honesto y vulnerable y remarcó que sus canciones favoritas eran Brutal, Jealousy, Jealousy y Favorite crime. Pero no ha sido ninguna de esas la que ha elegido para hacer su propia versión.

Nueva versión

Se ha decantado por uno de sus mayores éxitos, Good 4 u. Después de cantar su Don’t go yet en Live Lounge de la BBC Radio 1, se ha lanzado con la versión de este temazo de Rodrigo y le ha dado un nuevo aire latino con ritmo de cumbia. Y ese nuevo aire, hay que reconocer, que no le ha sentado nada mal.

“Lo he mezclado un poquito. Good 4 u, por la reina Olivia Rodrigo", presentaba en sus redes. "Ha sido super divertido. El simple hecho de actuar con mi banda y los coros es algo que los artistas hemos echado de menos durante la Covid, así que tener la oportunidad de hacerlo ahora mismo es muy guay", comentó en la entrevista que le hicieron en el mismo espacio. Un programa en el que estamos acostumbrados a escuchar a los artistas poniéndose en la piel de alguno de sus compañeros dejándonos versiones únicas y muy especiales, como esta.

Y tú, ¿con cuál de las dos te quedas? Nosotros, apostaríamos, sin duda, por una colaboración entre ambas. Sería el bombazo de la temporada.