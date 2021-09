Rauw Alejandro y Chris Brown se unen a Rvssian en ‘Nostálgico’: mira el vídeo y la letra

Aquella noche que volviste

Llorando me convenciste

Que tú no quería’ hacerme daño

Hicimo’ el amor en el baño

Tu mirada no es confiable

Como Tokio [?]

Sin importar el daño que has causado

Te quiero pa’trá’ y eso e’ malo

[Coro: Rauw Alejandro]

Malo, malo, pero malo (Eh, eh, eh-eh)

Te quiero pa’trá’ y eso e’ malo (Eh, eh, eh-eh)

Malo, malo, pero malo (Eh, eh, eh-еh)

Estar cerca de ti, pa’ mí eso е’ malo (Eh, eh, eh-eh), pa’ mí eso e’ malo

[Chris Brown]

I’m tryin’ to keep you up

Goin’ deep in with me for no reason

I’m drunk, got me flawed

Like your Chanel bag in my Porsche (No-oh-oh-woah-oh)

I should’ve dropped you off

Memories would repeat every weekend li-like this before

You do me when you get bored

It ain’t no problem, it’s cool to do it in the night

Long as you keep cumin’ and I keep fuckin’ you right

Don’t mind me, amor

Another chance for me to give you what’s yours

And I know that it’s lit

When I let you pull me right back

‘Cause you never promised tomorrow

You give me your love, but it’s borrowed

Lay you down, never get off your past

Only one that can do me like that

How you comin’ and goin’ as I go

You’re rub on my body, but I know, ooh

[Coro: Rauw Alejandro & Chris Brown]

Malo, malo, pero malo (Eh, eh, eh-eh)

Te quiero pa’trá y eso e’ malo (Eh, eh, eh, eh; cambió; eh, eh, eh)

Malo, malo, pero malo (Eh, eh, eh)

Estar cerca de ti, pa’ mí eso e’ malo (Eh, eh, eh), pa’ mí eso e’ malo

[Verso 2: Rauw Alejandro]

Baby, se acabó

Te corté de raí’, ahora donde ponerte he sido yo

Que se muera mi flor, difícil me la puso (Yah)

Acabo de ver en mi carro que su cartera se quedó

A propósito la dejó (Ey)

Siempre pone una excusa pa’ volverme a ver

Despué’ que peleamo’, me lo quiere hacer

Con solo un beso se me olvidó

Todo lo que ella me hizo, ey

[Pre-Coro: Rauw Alejandro]

Aquella noche que volviste

Llorando me convenciste

Que tú no quería’ hacerme daño

Hicimo’ el amor en el baño

Tu mirada no es confiable

Como Tokio [?]

Sin importar el daño que has causado

Te quiero pa’trá’ y eso e’ malo

[Coro: Rauw Alejandro & Chris Brown]

Malo, malo, pero malo (Eh, eh, eh-eh)

Te quiero pa’trá y eso e’ malo (Eh, eh, eh, eh; oh-oh-oh; eh, eh, eh)

Malo, malo, pero malo (Eh, eh, eh)

Estar cerca de ti, pa’ mí eso e’ malo (Eh, eh, eh, eh), pa’ mí eso e’ malo (Malo)

[Outro: Rauw Alejandro]

Yeah, yeah, yeah

Ra-Rauw (Eh, eh, eh-eh), yeah

Rauw Alejandro (Eh, eh, eh-eh), Chris Brown

Con Rvssian, eh (Eh, eh, eh-eh)

Con Rvssian, eh, eh

Dímelo, Rvssian