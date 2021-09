The Weeknd y David Bisbal con Luis Fonsi: nivelazo de candidatos esta semana

Los candidatos de esta semana reúnen la esencia de lo mejor del pop actual, de España, Latinoamérica y el mercado anglosajón, con las dos tendencias que más lo petan: la synthwave (ese sonido ochentero basado en sintetizadores) y los ritmos latinos. De un lado tenemos a The Weeknd con su último single, Take my breath. No es una exageración afirmar que el canadiense es el artista masculino más grande del momento. Baste mirar la lista: sus tres últimos temas, Blinding lights, In your eyes y Save your tears, han sido número uno; el primero ostenta el récord histórico de permanencia.

¿Qué trae de nuevo Abel Tesfaye con este Take my beath? Para empezar, es el pistoletazo de salida de su nueva etapa, marcada por su próximo álbum, The dawn. El tema va un paso más allá en su búsqueda de la perfecta canción pop con producción vintage, esta vez con una poderosa base funky que invita al baile. Vistos los antecedentes, Abel puede llegar muy lejos en el chart con esta canción, pero el primer paso es hacerse un hueco en él, para lo cual es necesario que cuente con apoyos suficientes con el HT #MiVoto40TheWeeknd. Además, podría hacer doblete, ya que actualmente está en el ránking con Save your tears.

The Weeknd - Take My Breath (Official Music Video)

La otra canción aspirante es Dos veces, y viene firmada por David Bisbal y Luis Fonsi. Es la segunda vez que el almeriense y el puertorriqueño colaboran (en 2009 lanzaron Aquí estoy yo, donde también participaban Aleks Syntek y Noel Schrajris), de ahí el título de la canción. “Sabíamos que lo íbamos a disfrutar porque nos conocemos desde hace mucho tiempo. Hemos hecho una canción que mezcla nuestros estilos”, ha declarado Bisbal, que también puede hacer doblete: sigue en lista con Vuelve, vuelve, junto a Danna Paola.

Ni choque de egos, ni miradas altivas… Todo lo contrario: lo que destila este tema es muy buen rollo, acentuado por su simpático vídeo. Ambientado en un gimnasio, muestra a Bisbal y Fonsi sufriendo en el press de banca e ignorados por las chicas… ¡Lo que hay que ver! El buen humor siempre es necesario, más en estos tiempos, y nos alegramos de que hayan optado por ese enfoque. Ahora solo falta que Dos veces ingrese en lista, lo que ocurrirá si es apoyado en Twitter con el HT #MiVoto40.

David Bisbal, Luis Fonsi - Dos Veces

¡Suerte a todos!