Kiko Jiménez convierte su bronca con Laura Fa en una cuestión de feminismo e igualdad

Las discusiones están a la orden del día en Sálvame, pero lo cierto es que a veces se les va de las manos. Jorge Javier Vázquez empezaba la semana contando que el fin de semana había recibido una llamada de Maite Galdeano para darle la exclusiva de que su hija, Sofía Suescun había roto con Kiko Jiménez.

Al día siguiente, Kiko lo desmintió en el programa y aseguró que siguen juntos y felices. Pero sus compañeros aseguraron que el día que rompan va a arder troya. “Contarías de ella lo mismo que has contado de Gloria Camila, no pasa nada, pero sería tema para nosotros”, dijo Laura Fa.

Tuvo respuesta a través de un ataque personal. “Tú cuando llegaste del confinamiento, reprochabas de tu hijo. Tú llegaste del confinamiento diciendo ‘en qué momento he tenido hijo’”, le echó en cara el colaborador.

“No seas tan sucio, no es lo mismo porque tú has vendido a tus ex, a tu familia, a tu novia y eres un sucio y un provocador, ¿de acuerdo? Y un imbécil, además”, se defendió ella antes de salir del plató.

Bronca en plató

“Él es un personaje de estos baratijos y a mí no me va a meter en sus cosas”, siguió diciendo mientras volvía a sentarse en su silla donde continuó el cruce de insultos. “Eres un impresentable, un maleducado y un impresentable. Es la última vez en tu vida que me diriges la palabra, ¿lo has entendido? Eres un impresentable, un barato y un cerdo”, añadió Laura después de que Kiko dijera que tiene cara de estar oliendo mal todo el día y que era una infeliz.

Tras la monumental bronca, Kiko decidió seguir la guerra en redes sociales. “Hemos llegado a un punto en el que hemos normalizado el que una mujer pueda insultar a un hombre llamándole sucio, barato, imbécil cerdo, tienes la mujer que te mereces… y no pase absolutamente nada, eso no es igualdad y mucho menos feminismo”, escribió en sus stories.

“Ella es Laura Fa, la periodista abanderada del feminismo que lucha por la igualdad de derechos de hombres y mujeres. ¿Esto hay que permitirlo? ¿Y si fuese al contrario? Gracias a Dios son pocas las mujeres que se suben al carro del feminismo cuando ni saben por lo que luchan, solo aprovechan el movimiento para imponer su superioridad hacia el hombre y despreciarlo con total impunidad y sin cortarse, delante de millones de personas”, añadió.