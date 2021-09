Ylenia se vuelve a retocar y el cambio es más que evidente

Ylenia vuelve a estar en el foco mediático. Tras una época alejada de los medios, la colaboradora ha reaparecido en redes sociales sin cortarse un pelo. Tiene para todo el mundo: para sus compañeras de Gandía Shore, para Adara, para Belén Esteban…

Sus declaraciones no han pasado desapercibidas. De hecho, lleva varios días encabezando el ranking de tendencias de Twitter. Y no es para menos. Ylenia arremete contra todo el mundo y también contra la cadena en la que ha trabajado durante muchos años.

“Lo he desintonizado de mi tele. Lo veía porque trabajaba ahí, pero no pierdo mi tiempo en ver esa basura”, dijo en un directo de Instagram. “Me han llamado en agosto para subir la audiencia pero les he bloqueado. No hay ceros en esa cadena para que yo vuelva”.

Las palabras de Ylenia no son nada conciliadoras y por eso está acaparando muchos titulares en todos los medios digitales. Pero la exconcursante de GH VIP 3 también está llamando la atención por sus últimos retoques.

Ylenia cambia de imagen

Desde que la conocimos en Gandía Shore, allá por 2012, Ylenia ha tenido mucha presencia en la pequeña pantalla, participando en varios realities y colaborando en los principales programas de Telecinco. Durante ese tiempo, la de Benidorm ha recurrido en varias ocasiones a la cirugía estética para cambiar algunos aspectos visibles de su cuerpo.

Y en este tiempo alejada de la televisión también se ha hecho algún que otro retoque y el resultado lo hemos podido ver ahora que ha vuelto a la primera línea de las redes. Su nueva imagen no ha pasado desapercibida y los comentarios tampoco han tardado en aparecer.

Pero esta es Ylenia???? Qué se ha hecho en la cara? No la reconozco https://t.co/agIERks4sb — Angiii (@angirbb) September 7, 2021

¿Qué le han hecho en la cara a Ylenia? Jajjajajajajja — Mr. (@nosenadaya) September 7, 2021

Por Ger bendito... qué se ha perpetrado Ylenia en la cara?? — Ghrunge 🔻 (@Ghrungess) September 6, 2021

Pero que le paso en la cara .. es ylenia ? No lo creo https://t.co/8ITLMxquXx — CAMILLE 💚💜 🇦🇷 (@camille_blonde_) September 6, 2021

Y a ti, ¿qué te parece la nueva Ylenia?