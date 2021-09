Belén Esteban sobre las críticas de Ylenia a ella y a ‘Sálvame’: “Hay que dejarla porque está en brote”

“Existo y solo por existir cobro”. Eso era lo que contestaba Ylenia Padilla a uno de sus seguidores cuando decidió hacer un directo en Instagram el lunes por la noche. Una conexión que ha dado mucho que hablar porque prescindió de todo filtro a la hora de hablar y no dudó en sacar su vertiente más ácida.

“La realidad es que yo soy una triunfadora y ellos unos perdedores. Vivir del cuento, cariño. Entretenerte tu vida de mierda, mientras estás en un p*** sofá con lamparones, rascándote los huevos no es vivir del cuento, es entretenerte”, recriminaba a los que se interesaban por su estado laboral ahorra que no aparece en televisión.

En ese directo tan polémico ha cargado contra el programa del que fue colaboradora. “Lo he desintonizado de mi tele, lo veía porque trabajaba ahí, facturaba, yo no pierdo mi tiempo en ver esa basura, hago otras cosas. Qué lástima. Tengo aquí todos los mensajes. Me han llamado en agosto para subir las audiencias del Sálvame ese de mierda, ¿sabes lo que hice? Bloquearles a todos”.

Contra Sálvame

Cuando le preguntaban si volvería a Telecinco, se ha venido arriba: “No hay ceros en esa cadena para que yo vuelva”. Una cadena en la que trabaja Belén Esteban que quiso dejar un comentario en ese directo: “Hola mi amor, mañana te llamo”.

Una llamada que no se produjo, lo que provocó otro vídeo de Ylenia en el que se quejaba de su amiga: “Ayer Belén se metió en el directo y creo que es porque alguien de Telecinco se lo dijo, porque ni me ha llamado ni me ha escrito, que lo sepáis. Porque ayer se metió en el directo simplemente para coaccionarme a lo que fuera a decir porque ni me ha llamado ni me ha escrito, igual que todos estos meses que yo le he dicho de quedar. ¿Qué quieres que pare? Que no me manden a Belén Esteban y al otro, y al otro, y al del bombo, que cojan el teléfono y me llamen, no es tan difícil”.

La reacción de Belén

Unas palabras que no gustaron a Belén que aseguró que la ha llamado tras estos directos y no le ha contestado. También reconoció que habían hablado y no habían quedado porque ha estado muy liada.

Ylenia se convirtió en tema de conversación del último programa de Sálvame y los colaboradores coincidían en que no está acertada con este tipo de comportamientos, aunque les despierta más pena que enfado.

“No voy a decir nada porque sé lo que va a pasar, pero me duele que diga eso”, admitía. “Ella sabe cómo soy. A mí lo que dice no lo tengo en cuenta. Soy su amiga, aunque ella creo que no, ahora mismo”, añadía.

Entonó el mea culpa por no haber quedado con ella en este tiempo, algo que no ha podido hacer ni con sus amigas más íntimas. Pero aseguró que “si Ylenia tiene algún problema, yo estaré ahí, como siempre”.

“Ahora hay que dejarla porque ahora ya está en brote. En brote en el buen sentido de la palabra, ahora ya está que no la bajas”, aseguraba Belén preocupada porque alguien malinterpretara sus palabras.

Habrá que ver si hay más capítulos en esta historia, porque está claro que Ylenia ha cogido carrerilla.