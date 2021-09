Tania Llasera recibe muchos aplausos por no caer en la idealización de la maternidad

Ser madre es una de las cosas más bonitas del mundo, pero también de las más complicadas. Generalmente se ha idealizado la maternidad y se ha educado en la idea de que es lo mejor que puede pasarle a una mujer. Y posiblemente para muchas sea así, pero no para todas. El caso es que, para elegir, hay que conocer la realidad de lo que supone y eso siempre no ha sido posible.

Históricamente se ha tendido a idealizar esta faceta de las mujeres. Poco a poco, se va mostrando la realidad que tiene muchas cosas buenas, pero otras que pueden llegar a superar a cualquiera. Tania Llasera es una de las influencer que aboga por compartir una visión realista y lo hace con bastante sentido del humor.

“Y la maldición de mi madre y mi abuela con mi hija Lulú…se cumplió. ‘Ojalá que tengas una como tú…para que sepas lo que es’ me auguraban. Y es incluso peor, con 4 años ya no puedo con ella…a veces me siento tan cansada: de ser el poli malo, de estar siempre con el castigo en la boca, siempre repitiendo ‘comete la manzana, o ponte los zapatos, pide por favor, da las gracias…’ etcétera”, empezaba compartiendo en redes junto a una foto de su hija.

El lado difícil de la maternidad

No pasa nada por confesar que a veces uno puede sentirse superado. “Que cansado es estar siempre en el ‘haz esto’…me consume. Que reiterativo es ser mamá, a veces te sientes una ‘máquina de reñir’. Hoy mi madre, comentando esto me dijo en inglés: ‘sometimes…you are the bitch you need to be as a mother’ que traducido es: ‘A veces, eres la hija de puta que necesitas ser como madre’. ¿Y sabéis que? Me tranquilizó”, confesaba.

Al final, compartir estas reflexiones ayudan y hablar con su madre le ha servido a ella para llegar a una conclusión. “No soy mala madre, soy lo que necesito ser en cada momento para sobrevivir. #mother #madre #confesionesdemama #maldicion #madremaldicion #maquinadereñir”, admitía.

Y son muchas las madres que se han sentido identificadas y que han agradecido que alguien cuente las cosas como son.