‘Secret Story’: Sofía Cristo y Luis Rollán protagonizan la primera doble expulsión que no es lo que parece

“Con ese chaleco, con esas luces de verde aguacate, con lo que me gustan a mí los aguacates. Estoy feliz de que estés aquí”. Jorge Javier Vázquez daba así la bienvenida a Chimo Bayo a la casa de Secret Story. Y no era una bienvenida cualquiera, llevaba un mensaje secreto.

La palabra aguacate era la clave. Es la que tenía que hacer reaccionar a Sofía Cristo. Le habían pedido que cuando oyera esa palabra, se inventara una excusa para abandonar el plató. Y empezó el teatro.

“Jorge, tengo una movida, se me ha olvidado dejar una cosa super importante en mi casa. Te lo digo en serio. Para la perra, que la perra está mala, tengo que irme. Que a la perra le puede pasar algo. Que la perra tiene once años. Me tengo que ir, ya te digo que me voy”, dijo con una cara de circunstancias que nos demostró que lo de actriz no se le da nada mal.

Jorge la mandó al cubo y allí le dejó caer que su excusa no había sido creíble, aunque ella aseguró que la perra era su vida. De ahí pasó a conocer la White Room, la habitación secreta de la casa.

Expulsando a un compañero

“Tienes que expulsar, esta misma noche, a un famoso de la casa”, le dijo Jorge Javier en la habitación blanca. Así, de sopetón. Su primera opción fue Emmy Russ, “lo siento mucho, pero es que no la conozco de nada, de nada. A los demás, aunque no los conozca en persona, por lo menos sé quiénes son. Lo siento”.

Tras hacer que pasase por el apuro de expulsar a un compañero, Jorge le informó de que iba a estar en esa sala hasta el domingo boicoteando la prueba semanal y le aclaró que no iba a expulsar a nadie, sino que el elegido sería su compañero durante estos días para compartir el reto. Cambió su elección y eligió a Luis Rollán, “es mi amiguito”.

Una vez decidido, Jorge Javier volvió al grupo para anunciarles que Sofía Cristo había decidido abandonar. Luego les informó de que la audiencia había estado votando toda la noche para conocer al primer expulsado de la noche: Luis Rollán. “Lo siento, acaba aquí tu aventura”, decía el presentador ante un atónito concursante que se despedía de sus compañeros poco después de haberlos conocido. Luego se reencontraba con Sofía Cristo en la habitación blanca y ahí se enteraba de todo.

De ellos depende conseguir o no la prueba semanal.