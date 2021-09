BTS, Rauw Alejandro y Olivia Rodrigo quieren destronar a ‘Iko iko’

Este sábado regresa a #Del40al1CocaCola el concurso más potente de la radio: LOS40 SOBRES. En él puedes ganar hasta 40.000€ en premios y un bote que ya asciende a 25.000€. ¿Qué otro programa, sino el líder de la radio musical española, podría ofrecer tanto a sus oyentes? Recuerda que a las 10 de la mañana (9 en Canarias) empieza el show y, por tanto, se abre la oportunidad de participar.

Al término de las cuatro horas sabremos qué canción consigue el número uno de la lista oficial de LOS40. Podría repetir en lo alto Iko iko (my bestie), de Justin Wellington ft. Small Jam, que preside la clasificación desde el sábado pasado. Actualmente completan el podio J. Balvin y María Becerra con Qué más pues? (#2) y Rauw Alejandro con Todo de ti; esta última ya ha sido número uno tres veces, por lo que de recuperar la medalla de oro se convertiría en la primera canción que este 2021 alcanza la posición de honor en cuatro ocasiones. No podemos dejar de considerar favoritos a Olivia Rodrigo, en el #4 con Good 4 U, ni a BTS, que en solo tres semanas en lista ya están en el #5 con Butter.

The Weeknd y David Bisbal podrían hacer doblete, y te explicamos por qué: el canadiense es candidato con Take my breath, y tiene también en el chart Save your tears; por su parte, el almeriense aspira a un puesto con Dos veces, junto a Luis Fonsi, y a día de hoy figura además con Vuelve, vuelve, al lado de Danna Paola. Los apoyos recibidos con el HT #MiVoto40 pueden darles abrirles la puerta.

¡Y eso no es todo! El Voto VIP correrá a cargo de Tini, quien está en lista con La niña de la escuela, su colaboración con Lola Índigo y Belinda. Por votar en antena (902 39 40 40) regalaremos la peli Luca, de la factoría Disney/Pixar. Recordaremos antiguos números uno en La Máquina del Tiempo, presentaremos nuevos candidatos… Os garantizamos que será una mañana de emociones fuertes. ¡Hasta el sábado!